«Я і Зеленського не боюся. Людей в образу не дам. Стеж за своїми словами»: Бродський показав свою переписку з Коломойським

Голова Федерації баскетболу України Михайло Бродський передав Цензор.НЕМАЄ скріни свого листування з Ігорем Коломойським.

Після публікації на Цензор.НЕМАЄ і інших ресурсах новини про ситуацію, яка виникла після матчу між баскетбольними клубами «Дніпро» та «Прометей», в якій були оприлюднені факти погроз з боку В. Коломойського під час гри між командами «Прометей» і «Дніпро», голова ФБУ, бізнесмен Михайло Бродський переслав до редакції скріни листування з Ігорем Коломойським.

Голова ФБУ Бродський в коментарі Цензор.НЕМАЄ заявив, що не боїться Коломойського і не дозволить йому нав’язати свої правила гри в баскетбол.

«Дехто не зрозумів, що Україна-це, звичайно, не Ізраїль, і не Швейцарія, але вже і не Гондурас. Ніяка влада нас не поверне до 90-е. В свій час я виступив проти міністра МВС Кравченка, щоб зупинити беззаконня. І я не дозволю зараз Коломойському нав’язати Україні свої правила гри в баскетболі. І не тільки в баскетболі. І так, я не боюся ні його самого, ні його зв’язків», — підкреслив Бродський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Федерації баскетболу України розглядається конфліктна ситуація після того, як були оприлюднив факти погроз з боку В. Коломойського під час гри між командами»Прометей» і «Дніпро».

У документі Федерації баскетболу, який є в розпорядженні Цензор.НІ, зазначається, що глава ФБУ Михайло Бродський заявив про порушення принципів чесної гри зі сторони БК «Дніпро».

За його інформацією під час і після зустрічі БК «Дніпро» і БК «Прометей» на номер Бродського в Whats app від Ігоря Коломойського почали надходити погрози на адресу суддів матчу і президента БК «Прометей» Ст. Дубинського, в яких він висловлював незадоволення результатами матчу і необхідність покарання суддів.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 67-60 на користь команди «Прометей»

Пізніше Ігор Коломойський переслав до редакції скріни листування з головою ФБУ Михайлом Бродським і президентом клубу «Прометей» Володимиром Дубинським. Сам Коломойський загрози Бродському і Дубинскому заперечує.

«Калина» — це кафе, яке належить Бродському. Коломойський приїжджав туди 17-го числа.

