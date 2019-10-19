Зеленський за тиждень підписав 12 законів

Президент України Володимир Зеленський цього тижня підписав 12 законів.
Про це повідомила його прес-секретар Юлія Мендель у Facebook.
«12 законів підписав Президент Володимир Зеленський цьому тижні. За складними бюрократичними назвами стоять зміни, які роблять Україну сучасною, а українців — захищеними, і вже скоро принесуть Україні інвестиції та економічне зростання», — зазначила Мендель.
Вона перечилила деякі підписані закони:
- Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг», відомий більше як «спліт».
- Закон «Про внесення змін до Закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні», або закон про рибейтах.
- Закон «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», або немає межі досконалості ProZorro.
- Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції», або НАПК повинно бути перезагружено.
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