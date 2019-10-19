Зеленський за тиждень підписав 12 законів

Президент України Володимир Зеленський цього тижня підписав 12 законів.

Про це повідомила його прес-секретар Юлія Мендель у Facebook.

«12 законів підписав Президент Володимир Зеленський цьому тижні. За складними бюрократичними назвами стоять зміни, які роблять Україну сучасною, а українців — захищеними, і вже скоро принесуть Україні інвестиції та економічне зростання», — зазначила Мендель.

Вона перечилила деякі підписані закони: