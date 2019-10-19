Телефонна розмова Зеленського та Трампа: ситуація може виявитися вдалою для України — Аслунд

Андерс Аслунд, американський професор і авторитетний фахівець по Східній Європі вважає, що ситуація навколо телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа може виявитися вдалою для України.

Про це передає сьогодні «Новий час».

За його словами, Україна «однозначно виглядає як жертва Трампа і близьких до нього осіб».

Аслунд зазначив, що ці особи були зацікавлені в розширенні корупційного поля в Україні і розуміння цього є в суспільстві, медіа і, ймовірно, в обох політичних партіях США

Зокрема, про такий стан речей свідчать свідчення екс-посла США в Україні Марі Йованович.

«Її прибрали з посади як раз тому, що вона виступила проти запропонованих корупційних схем», — нагадав Аслунд

«Ситуація, на мій погляд, може виявитися для України навіть вдалою.

Думаю, вже найближчим часом Конгрес може активніше допомагати Україні, як би підкреслюючи, що думка Трампа та його адміністрації не має значення.

Конгрес США традиційно підтримує Україну, а адміністрація президента США завжди обережніше.

Внаслідок скандалу політичну вагу адміністрації критично малий, і це розв’язує руки Конгресу», — вважає американський професор.

Він додав, що український кокус (збори прихильників) у Конгресі великий і включає близько 50 конгресменів.