Сів на потоки: голова ДПС Сергій Верланов прибрав до рук мільйонні доходи «конвертів»

Днями голова Державної податкової служби львів’янин Сергій Верланов заявив, що команда президента Зеленського готує чергові зміни до Податкового кодексу.

Так вже восени на розгляд Верховної Ради буде поданий законопроект за BEPS – протидії схемам ухилення від сплати податків. Якщо спрощено, то мова йде, зокрема, про використання міжнародних юрисдикцій (офшорів) для розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування.

Справедливості заради варто відзначити, що ця ідея не нова. Нею займаються вже кілька років. В тому числі і Сергій Верланов, неодноразово виступав лобістом BEPS під час перебування заступника міністра фінансів. Однак, на думку багатьох експертів, цього недостатньо, оскільки величезний потенціал поповнення бюджету країни криється в викорінення такого явища як «конвертаційні центри» («майданчика»). Про що керівник відновленої Державної податкової служби також знає не з чуток.

Свій бурхливий розвиток «майданчики» отримали в часи швидкого президента Януковича та керівника Минздоха Клименко. І навіть зміна влади не призвела до їх закриття. Навпаки, ділки, які мали відношення до «конвертах» при регіоналах, стали успішно працювати з новою командою, яка прийшла на хвилі Евромайдана. В країні знову була затверджена система «смотрящих за обналом» і оскільки податкова і митниця до недавно перебували в одному держоргані, то і за багатомільйонними потоками контрабанди. У кожній з областей знаходився свій головний по цим кримінальним напрямами.

Зокрема, в часи керівництва ГФС України Мирославом Проданом, званим в ЗМІ гаманцем Гройсмана, «відповідальним» за Львівську область у питаннях обналічки і контрабанди був Василь Костюк. Адвокат з 14 річним стажем. Особистість у своїй справі авторитетна не дивлячись на відносно молодий вік. Журналісти та аналітики протягом багатьох років називають його власником численних «конвертаційних центрів».

Костюк у своїй незаконній діяльності використовує класичну схему — створює фіктивні компанії, в яких на сьогодні проводяться транзакції з річним оборотом понад мільярд гривень на рік, а в кращі для нього часи при владі Януковича обороти доходили і до 5 мільярдів гривень. Клієнти компаній Василя Костюка — це найбільші підприємства Львівщини та інших регіонів. Оскільки великі компанії не можуть вивести з обороту готівкові кошти, їм у цьому охоче допомагає львівський адвокат. Одним він продає готівку, а другим зменшує обіг, надаючи фіктивні послуги. Кримінальним кодексом така діяльність кваліфікується як ст. 205 фіктивне підприємництво, ст. 209 відмивання коштів та ст. 212 ухилення від сплати податків.

За оцінками експертів, із-за таких як Костюк і реалізуються ним схем в тіньовому обороті сьогодні знаходиться мало не половина доходів української економіки. Держбюджет терпить величезні збитки від діяльності «конвертів», основною метою яких є «відмивання» та подальша легалізація «брудних» грошей. Фахівцями називаються мільярдні суми, але вже в доларах.

Структурно конвертаційний центр складається з фіктивних фірм, банків і «своїх» людей у владі. Останнє особливо важливо, оскільки дозволяє безперешкодно реалізовувати всі незаконні схеми.

Одним з «конвертів» Костюка експерти називають ТОВ «Альтера Захід» (код 38933149). На сьогодні воно вже припинило свою діяльність. Але у свій час було ефективним інструментом незаконного переведення коштів у готівку. А от ТОВ «Фрутта опт торг» (код 41191557) працює донині. Навіть кримінальні провадження, в яких воно фігурує, ніяк на цю діяльність не впливають.

Для прикладу, в постанові Шевченківського райсуду міста Києва від 18.12.2017 року йдеться про те, що невстановлені особи зареєстрували на підставних осіб ряд фірм, які займалися фінансовими махінаціями. Зокрема, у документі зазначається: «Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконну схему, спрямовану на переведення в готівку грошових коштів, мінімізацію податкових зобов’язань підприємств реального сектора економіки, шляхом відображення у податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій. У свою чергу, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фрутта опт торг» незаконно сформований податковий кредит з ПДВ за рахунок відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ферро» (код 40952883)».

Як ми говорили раніше подібні кримінальні провадження поки ніяк не перешкоджають Костюку освоювати «схемні кредити». Але варто відзначити, що підконтрольна йому фірма «Фрутта опт торг» вже встигла «засвітитися» на рівні ГПУ в іншій справі. Зокрема, Печерський райсуд міста Києва 25.01.2018 року своєю постановою задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Жицкого про доступ до речей і документів зазначеній фірми та інших суб’єктів господарювання.

Головний фігурант справи ТОВ «Марселл» (код 40626381). А от ТОВ «Фрутта опт торг» є одним з постачальників товарів цієї фірми. В обґрунтування постанови вказується, що слідство веде справу «за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ГФС у Львівській області, які в порушення вимог чинного законодавства не вживали заходи по відношенню до суб’єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Марселл», що протягом 2017 року призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 4,2 мільярда грн, тобто завдало збитків державі в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України». Загостримо вашу увагу на те, що у кримінальному провадженні фігурують чиновники з головного управління ГФС у Львівській області. Хоч прізвища їх і не названі, в теж час факт наявності такого розслідування важливий. Чому, розповімо трохи пізніше.

Також «Фрутта опт торг» фігурує і в іншому кримінальному провадженні. Йдеться про справу щодо ТОВ «Прилуки-Агро» (код 39438023), яке веде управління фінансових розслідувань ГУ ГФС в Чернігівській області. У постанові суду щодо доступу до необхідних документів у рамках слідства зазначається, що прилуцька фірма «своїй господарській діяльності використовує документи підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків». Серед таких фірм, власне, і названа «Фрутта опт торг».

Всього в реєстрах за останні 2 роки накопичилася інформація про більш ніж 50 постанов судів (в основному по кримінальних справах) де фігурує «Фрутта опт торг». Причому всі вони відкриті в інших регіонах країни. Як не дивно, співробітники ГУ ГФС у Львівській області порушень у діяльності цієї «мийки» чомусь не знаходять… І ось чому: наявність у Василя Костюка «своїх» людей у владі – регіональному підрозділі ГФС. Як серед колишніх співробітників, так і нині діючих.

Насамперед мова йде про екс-налоговике з Львівського обласного главку Віктора Кривуне. Разом з ним Костюк створив цілу мережу конвертаційних центрів. До нього входило вже згадане нами ТОВ «Альтера Захід». Журналісти львівського інформагентства «Корупція Інфо», проводячи власне розслідування діяльності цього кримінального дуету, так описували роботу мережі конвертцентрів: «Вона складається з багатьох фіктивних підприємств, керівники яких отримують незначну заробітну плату за підписання документів. Однак, ці люди не орієнтуються в ситуації, не керують нею. Так одним з фіктивних підприємств, через які відмиваються брудні гроші» є ТОВ «Альтера Захід», його директором значиться Віталій Мандзяк. Як стало відомо, дана фірма отримує величезні доходи, проте з незрозумілих причин її директор Мандзяк змушений працювати дистриб’ютором в зовсім інший комерційної компанії. Річний оборот капіталу ТОВ «Альтера Захід» складають мільйони гривень, а її директор продає пилососи німецького виробництва у фірмі «HYLA Львів».

Відразу ж після виходу матеріалів цього журналістського розслідування 27 лютого 2015 року біля офісу інформагентства «Корупція Інфо» був підірваний автомобіль його директора. Колектив тоді виступив з відповідною заявою, де пов’язав вибух авто зі своєю професійною діяльністю і увагою до адвоката-обнальщику Костюку. «Нападу та вчинення протиправних дій щодо нашого порталу перейшли в активну фазу. І якщо спочатку збиток був нанесений хакерськими атаками на сайт, то сьогодні нападники здійснили прямий замах на інформаційне агентство «Корупція Інфо» і безпосередньо на його директора. На нашу думку, замах скоєно з-за ряду журналістських розслідувань про конвертаційні центри, які діють по всій Західній і Центральній Україні. Як ми повідомляли раніше, тіньовим власником і ідейним лідером обкрадання нашої багатостраждальної країни є адвокат Костюк Василь Васильович», — заявили тоді журналісти.

А ось з нині діючих співробітників обласної податкової увагу варто приділити Оресту Витыку. Він працює заступником начальника Головного управління ГФС у Львівській області, щільно співпрацюючи з Костюком з питань «конвертів». В органах податкової Вітик працює вже дев’ятнадцять років з 2000 року. За цей час зробив кар’єру від старшого державного податкового інспектора до цілого зама обласного податківця. Обзавівся зв’язками, які допомагають йому вирішувати завдання не тільки Василя Костюка, але і допомагати бізнесу батька, а також подружжя.

Справа в тому, що Дмитро Вітик, батько Ореста, є скандально відомим у Львові забудовником. Підконтрольна йому компанія «Мега-Тех» не дивлячись на Генеральний план міста, протести мешканців прилеглих будинків, намір побудувати замість дворівневого паркінгу висотний торгово-офісний центр. Вирішити питання з міською владою батька допоміг син.

Дружина податківця також займається будівельним бізнесом. Ірина Вітик є співзасновником компаній, об’єднаних під брендом «Auroom» (зводять РК «АУРУМ ТАУЕР»). До речі, Орест Вітик на своїй сторінці в Фейсбук активно популяризує РК.

Львівські забудовники обговорюють цей житловий комплекс у контексті історії, пов’язаної з постачанням німецьких ліфтів в одну з будівель податкової, розташованому за адресою Стрийська 35. Кажуть, що замість вироби німецького виробництва (згідно виграному тендеру), у результаті були встановлені більш дешеві виготовлені в Туреччині. А ліфти, вироблені в Німеччині, нібито, перемістили на один з об’єктів компанії «Auroom».

Так от, львівського податківця Ореста Вітика обнальщик і контрабандист Василь Костюк має намір просунути вище і за один мільйон доларів готовий купити посаду начальника обласного управління новоствореної Державної податкової служби. У цьому йому допомагає такий собі Юрій, який називає себе довіреною особою Сергія… Верланова. Говорить має добро на озвучування прайсів за призначення на посади в податкових органах. Юрій запевнив Костюка в тому, що через свого «патрона» вже допоміг вирішити ряд важливих кадрових питань.

Не складно зрозуміти, що «призначення» Вітика на головну в обласній податковій посаду необхідно Костюку для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності — продовження безпроблемної роботи численних конвертаційних центрів. Адже «відбити» інвестицію в мільйон доларів завдяки Оресту Витыку схемщик Василь Костюк зможе в гранично короткі терміни.

У зв’язку з цим, хочеться вірити, що ім’ям Сергія Верланова лише прикриваються різного роду «аферисти-решавчики», і в майбутньому ми не почуємо сакраментальної фрази «я від…». Адже сподівання мільйонів українців, які проголосували за Володимира Зеленського, були спрямовані на зміну сформованої системи, в тому числі у сфері податків і зборів. І може член команди президента Сергій Верланов все ж вирішить гучну проблему конвертаційних центрів. І почати це він може, як львів’янин, зі своєї малої батьківщини – Львівського регіону.

fbi.media