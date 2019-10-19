Нова стратегія «Нафтогазу»: чим більше інвестицій, тим менше видобуток — «Дзеркало тижня»

Саме за ці звітні 15,5 млрд кубометрів газу конкретні люди отримували конкретні винагороди. Винагороди — за невиконання програми збільшення видобутку газу і провал Енергетичної стратегії України на період до 2035 р.

Першочерговим (завданням) для будь-якої національної нафтогазової компанії є збільшення внутрішнього видобутку.

Голова наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Мері Клер Джоан Споттісвуд

За словами керівника інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрія Фаворова, представив «оновлену стратегію» видобутку газу, одним з факторів підвищення технологічних витрат природного газу при його видобутку є «зростання витрат газу на папері». Тобто це зростання не є реальним фізичним збільшенням видобутку газу.

Про це йдеться у статті народного депутата з фракції «Батьківщина», екс-міністра Олексія Кучеренка для тижневика «Дзеркало тижня».

Оскільки зазначені виробничо-технологічні витрати є складовою загального звітного обсягу валового видобутку природного газу (в 2018 р. це 15,5 млрд кубометрів), то реальний обсяг валового видобутку «Укргазвидобування» можна визначити тільки при відніманні таких «витрат газу на папері». Отже, реальний обсяг видобутку може становити не 15,5 млрд кубометрів, а близько рівня видобутку 2015-2016 рр. — тільки 14,6 млрд. Але саме за ці звітні 15,5 млрд кубометрів природного газу конкретні люди отримували конкретні винагороди. Винагороди — за невиконання програми збільшення видобутку газу і провал Енергетичної стратегії України на період до 2035 р.

Розвиток енергетичної галузі в цілому та вітчизняного газовидобутку, зокрема, є запорукою розвитку економіки України, підвищення добробуту населення і гарантування енергетичної безпеки нашої держави.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, а з недавніх пір і член наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталія Бойко нещодавно заявляла: «Досягти енергетичної незалежності та безпеки — це не тільки усвідомлений вибір України, це стратегічна мета нашої держави».

Стратегічна мета — енергетична незалежність нашої держави — відображена в Енергетичній стратегії України на період до 2035 р. Енергостратегія-2035 була схвалена 18 серпня 2017 р. розпорядженням Кабміну №605-р

Імплементацію Енергостратегії-2035 передбачається здійснити в три основних етапи. При цьому згідно першого етапу (до 2020 р.) в газовому секторі очікувалося досягти повного забезпечення внутрішніх потреб у природному газі власними ресурсами шляхом збільшення його видобутку. Так, розпорядженням Кабінету міністрів від 6 червня 2018 р. №497-р затверджено план заходів з реалізації першого етапу Енергостратегії-2035.

Цим планом були визначені конкретні терміни, індикатори та відповідальні за виконання першого етапу стратегії. У 2018-2020 роках індикатором для ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування» встановлено збільшення обсягів видобутку згідно з цільовими показниками Концепції розвитку газодобувної галузі України, схваленої розпорядженням Кабміну від 28 грудня 2016 р. №1079, зокрема, передбачена видобуток природного газу на рівні не менше 16,5 млрд кубометрів в 2018 р., 18,2 млрд — в 2019-му і 20,1 млрд — у 2020 р.

Саме такі очікувані показники видобутку газу визначені постановою Кабміну від 26 квітня 2017 р. №351 «Про затвердження основних принципів здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

У свою чергу, саме на основі виконання урядової постанови №351 оцінюється робота наглядової ради та голови правління «Нафтогазу». Заради досягнення високої стратегічної мети щодо повного покриття внутрішніх потреб у природному газі власними ресурсами менеджмент і спостережна рада Нак брали на себе конкретні зобов’язання щодо підвищення обсягів видобутку компанією «Укргазвидобування». Зокрема, зобов’язання для спостережної ради «Нафтогазу» визначено постановою Кабміну від 19 липня 2017 р. №526 «Про затвердження очікуваних показників роботи наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а зобов’язання для керівника «Нафтогазу» — розпорядженням уряду від 20 березня 2019 р. №161-р. Згідно з цим зобов’язанням наглядова рада і керівник «Нафтогазу» повинні забезпечити виконання очікуваних показників видобутку вітчизняного газу, визначених вищезазначеним постановою уряду №351.

Збільшення видобутку природного газу є одним з ключових показників ефективності (KPI), згідно з якими оцінюється результат досягнення мети, а саме — забезпечення енергетичної незалежності нашої держави відповідно до затвердженої Енергостратегії-2035.

Крім визначеної високої мети, показники KPI з видобутку газу мають також велике практичне (фінансовий) значення для менеджменту «Нафтогазу», оскільки є основою їх преміювання та виплати бонусів за рішенням наглядової ради.

Заявивши про стратегічну мету досягти видобутку в обсязі 20,1 млрд кубометрів газу до 2020 р., доцільно було б припустити, що й оцінка її досягнення буде мати найвищий пріоритет для уряду, спостережної ради та менеджменту «Нафтогазу». Адже і голова наглядової ради Нак Клер Споттісвуд у своєму зверненні у річному звіті цієї компанії за 2017 р. підкреслювала, що одним з першочергових питань для «Нафтогазу» є питання збільшення видобутку вуглеводнів в самій Україні. «Ми рішуче налаштовані завершити реформу і привести компанію і групу «Нафтогаз» до збільшення їх цінності на користь народу України», — переконувала вона.

Але як насправді в Україні в умовах проведеної корпоративної реформи «Нафтогазу» виконують взяті на себе зобов’язання наглядова рада (включно з його незалежними членами) та менеджмент «Нафтогазу» і як збільшують цінність Наку на користь народу України?

Яскравим прикладом такого «виконання» є представлена 22 липня 2019 р. менеджментом «Нафтогазу» «оновлена стратегія групи «Нафтогаз» у сфері видобутку газу», яка, за словами керівника інтегрованого газового бізнесу Наку А. Фаворова, була погоджена наглядовою радою компанії.

Наведені в «оновленій стратегії» дані не тільки свідчать про невиконання показників видобутку газу, але й піддають сумніву звітні дані «Нафтогазу» за 2018 р. про видобуток її дочірньою структурою — «Укргазвидобуванням» 15,5 млрд кубометрів газу. Саме цей обсяг зафіксований у затвердженому річному звіті «Нафтогазу», і саме він був показником для преміювання та виплати бонусів менеджменту Наку (див. табл. 1).

Складовою валового видобутку природного газу, про який звітує «Нафтогаз», є обсяги газу, що використовується на виробничо-технологічні потреби (див. табл. 2).

Саме динаміка і структура виробничо-технологічних витрат газу, які вперше були офіційно представлені «Нафтогазом», дають підстави вважати, що ніяких 15,5 млрд кубометрів газу в 2018-му здобуто не було, а реальна видобуток може становити близько рівня 2015-2016 рр. — 14,6 млрд. Адже, за словами А. Фаворова, представив «оновлену стратегію», одним з чинників зростання в 2018 р. щодо 2017 р. вищенаведених технологічних витрат в три рази, витрат на геологічні дослідження — в 15 разів і на продувку свердловин — в 1,7 рази є «зростання витрат газу на папері«. Тобто це збільшення не є реальним фізичним зростанням видобутку газу. Якщо подивитися дані, наведені в табл. 2, то видно, що сумарний обсяг витрачання газу на технологічні потреби, геологічні дослідження і продувку в 2018-му порівняно з 2015-2016 рр. збільшився у більш ніж десять разів, або на більш ніж

800 млн кубометрів.

Оскільки зазначені виробничо-технологічні витрати природного газу (частина з яких це «витрати газу на папері») є складовою загального звітного обсягу видобутку (15,5 млрд кубометрів), то реальні обсяги видобутку «Укргазвидобування» можна визначити тільки при відніманні таких «витрат газу на папері».

Який насправді реальний обсяг видобутку в 2018 р., може відповісти тільки менеджмент «Нафтогазу», який зараз ніяк не коментує величину витрат газу на папері», але продовжує пафосно стверджувати, що в 2018-му досяг максимальних обсягів видобутку за останні роки. Можуть також відповісти на це питання наглядову раду «Нафтогазу» і Кабмін як єдиний акціонер, ініціювавши відповідний аудит виробничо-технологічних витрат природного газу при його видобутку. Але зараз, здається, ні Кабмін, ні наглядова рада не мають бажання займатися цим питанням.

Однак саме видобуток цих 15,5 млрд кубометрів газу в 2018 р. приймалася як показник при преміювання і виплату бонусів для менеджменту групи «Нафтогаз». Саме ці 15,5 млрд кубометрів були погоджені наглядовою радою як показник ефективності (KPI). Саме за ці звітні 15,5 млрд кубометрів газу конкретні люди отримували конкретні винагороди. Винагороди — за невиконання програми збільшення видобутку газу і провал Енергетичної стратегії України на період до 2035 р.

Усвідомлюючи провал програми збільшення видобутку газу, наглядову раду «Нафтогазу» повинен був би ще в процесі її виконання, користуючись своїми повноваженнями і затвердженою інвестиційною політикою, адекватно реагувати, щоб «привести «Нафтогаз» до збільшення цінності на користь народу України». Але протягом 2017-2018 роках наглядова рада, провівши понад 30 засідань (в тому числі і позачергових на вимогу правління), не зміг дати оцінку виконання плану реальних виробничих показників, як, схоже, не зміг кваліфіковано розібратися з реальними показниками видобутку природного газу. Так чого ж варті пафосні запевнення глави спостережної ради «Нафтогазу» пані Споттісвуд?

Навіть якщо вірити словам Андрія Фаворова про погодження наглядовою радою «Нафтогазу» «оновленої стратегії групи «Нафтогаз» у сфері видобутку газу», логічне запитання: як наглядова рада може погоджувати документ, який суперечить Енергетичній стратегії України до 2035 р., і стверджувати, що тепер одним з першочергових питань для національної нафтогазової компанії є не питання збільшення внутрішнього видобутку, а її фіксація на «базовому рівні»? І це після провалу розрекламованої попередньої програми збільшення видобутку 20/20?

Як за такий короткий період і наглядова рада, і менеджмент «Нафтогазу» змогли «перевзутися» і заперечувати власні переконання з приводу свого першочергового завдання — збільшення внутрішнього видобутку природного газу? Яка ціна їх обіцянкам, і чому ніяк не реагує український уряд?

Невже менеджери «Нафтогазу», випускники програми MBA, дійшли до того, що при звіті про виконання планових показників видобутку природного газу заради отримання премій і бонусів вдаються до давно відомих з радянських часів приписок*?

*Приписки — особливий вид посадового підроблення, що полягає згідно з радянському карному праву у свідомому перекрученні службовою особою звітних даних про виконання державного плану.