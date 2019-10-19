Сын голливудского актера убил собственную мать (видео)

В элитной американской Санта-Барбаре разыгралась жуткая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут сын известного в прошлом актера и писателя Рона Эли убил собственную мать.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в доме 81-летнего актера: тридцатилетний Кэмерон Эли зарезал 62-летнюю Валери Эли.

В полицию поступил вызов о семейной ссоре. Когда копы ворвались в дом, то обнаружили там мертвую женщину. Тут же находился ее сын. Правоохранители посчитали, что он «представляет угрозу», и застрелили парня.

Отмечается, что Кэмерон Эли слыл неудачником: получив хорошее образование и имея немаленькие деньги, он перебивался случайными заработками и ничем не занимался.

Валери Эли была мисс Флорида 1981 года, а Рон Эли известен ролью Тарзана в постановке 1966 года. У него остались две дочери.

: kriminal.tv