Ольга Сумська стала голосом Анжеліни Джолі в Україні

Українська актриса Ольга Сумська похвалилася, що стала голосом Анжеліни Джолі

Популярна українська актриса театру, кіно і дубляжу Ольга Сумська часто радує публіку яскравими постами у своєму Instagram. Так і цього разу зірка порадувала публіку новими знімками, на яких позує зі своїми друзями, як виявилося, вони відвідали прем’єру фільму “Малефісента: Володарка темряви”.

На фото Ольга Сумська позує в чорній сукні-міді, поверх якої накинула довгу світлу накидку. Її волосся розпущене в красивій укладці, а на обличчі легкий макіяж, актриса тримає в руках палицю з рогами. У підписі до фото Ольга розповіла, що їй знову випала честь дублювати головну героїню фільму Анжеліну Джолі для українського прокату. Шанувальники у захваті від нових фото зірки і засипають її компліментами в коментарях до фото.

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 16 Окт 2019 в 1:43 PDT

: znaj.ua

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