СБУ перевіряє Миколаєвський аеропорт: на що було витрачено бюджетні кошти

У середу 16 жовтня 2019 року слідчий відділ УСБУ в Миколаївській області за участі спеціалістів Державної авіаційної служби України та ДП «НАРП» приступили до огляду радіотехнічного обладнання — про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заявив голова організації в Профспілка м. Миколаєва «СИЛЬНІ РАЗОМ» Денис Жело. Слідчі дії відбуваються на підставі ухвали слідчого судді Центрального райсуду Миколаїва.

За даними активіста обладнання, яке перевіряють слідчі, не відповідає технічним вимогам для виконання польотів у складних метеорологічних умовах. «Можемо згадати, як на початку року, літак «Київ-Миколаїв» не зміг сісти в аеропорту Миколаєва і повернувся в Жуляни» — пише Денис Жело.

Також активіст припустив, що під час закупівлі обладнання малі місця факти корупції з боку місцевих чиновників.

Нагадаємо, що після липневого візиту в Миколаїв Володимира Зеленського, в Миколаївській області змінився керманич СБУ. Призначений указом Президента від 11 вересня начальник управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак приступивши до виконання обов’язків та вже відзначив своє перебування на посаді рейдом проти злочинності.