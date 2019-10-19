На рахунках Кабміну за місяць вдвічі скоротилися запаси валюти

Станом на 1 жовтня сума коштів на валютних рахунках уряду в Держказначействі склала 38,7 млрд грн в гривневому еквіваленті. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

При цьому наголошується, що резерв за місяць скоротився на 33,3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що за даними Держказначейства, залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 жовтня склали 61,62 млрд грн, що на 0,21 млрд грн менше, порівняно з показником на початок вересня, але було рекордним рівнем за станом на звітну дату.

За даними НБУ, у вересні уряд і Національний банк виплатили в рахунок обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті 1,97 млрд доларів (в еквіваленті).