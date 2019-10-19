ЦВК визначила дату перших місцевих виборів

Перші місцеві вибори в 6 об’єднаних територіальних громадах (ВІДГ) призначено на 29 грудня 2019 року.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Відзначається, що відповідне рішення ЦВК прийняла на своєму засіданні в п’ятницю, розглянувши звернення 4 обласних державної адміністрації (ОДА) щодо призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням ВІДГ.

Таким чином, вибори пройдуть в 3 ВІДГ у Дніпропетровській області, у Львівській області в одному ВІДГ, в Сумській області в одному ВІДГ і в Чернівецькій області в одному ВІДГ.

ЦВК також оголосила, що з 9 листопада 2019 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ВІДГ та відповідних сільських, селищних, міських голів.

Раніше «Хвиля» повідомляла, Зеленський схвалив скасування фінансування партій, що програли вибори

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський схвалив законопроект №1029 свого авторства, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВР.

Останній етап проходження документа – повернуто з підписом президента.

Нагадаємо, Зеленський дав старт перезавантаження НАПК

Закон про перезавантаження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК), незважаючи на звернення органу накласти вето підписав президент України Володимир Зеленський.

29 серпня 2019 року законопроект «про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції» був направлений у Верховну Раду.

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