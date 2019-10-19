Україна — крихка демократія, яка бореться проти жорстокого сусіда — важливий свідок «Украинагейта»

Перед слідчою комісією Конгресу США, яка займається розслідуванням «Украинагейта», виступив черговий свідок. На цей раз ним став Гордон Сондленд — посол США в ЄС, один з відповідальних за український напрямок політики США та учасниця скандальної дипломатичного листування, оприлюдненого під час свідчень спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

«Апостроф» публікує головні тези і ключові моменти 20-сторінкового перекладу виступу Гордона Содленда перед конгресменами.

Про ставлення Трампа до України

23 травня 2019 року, через три дні після інавгурації Зеленського, наша делегація (яка представляла США на інавгурації українського президента, — «Апостроф») відзвітувала перед президентом Трампом і головними помічниками в Білому Домі. Ми відзначили стратегічну важливість України і зміцнення відносин з президентом Зеленським. Ми попросили Білий Дім організувати робочий телефонний дзвінок від президента Трампа та робочий візит в Овальний кабінет. Однак президент Трамп був скептично налаштований щодо того, що Україна серйозно ставиться до реформ і боротьби з корупцією, і він направив присутніх на зустрічі до власного персонального адвокатові пану Джуліані, з яким і слід було обговорювати його стурбованість. Всім нам стало очевидно, що ключем до зміни думки Трампа по Україні був пан Джуліані.

Міністр енергетики Рік Перрі, спецпредставник з питань України Курт Волкер і я були розчаровані нашим візитом в Білий Дім 23 травня 2019 і вказівками Трампа про залучення пана Джуліані. Ми вважали, що співробітники Державного департаменту, а не особистий адвокат Трампа, повинні брати на себе відповідальність за всі аспекти зовнішньої політики США щодо України. Однак ми опинилися перед вибором: або відмовитися від мети зустрічі з президентом Зеленським у Білому Домі, або зробити так, як президент Трамп наказав, і поговорити з паном Джуліані.

Ми обрали останній шлях… Тільки набагато пізніше я зрозумів, що порядок денний пана Джуліані також могла б включати спроби підштовхнути українців розпочати розслідування проти віце-президента Байдена або його сина, щоб залучити Україну, прямо або побічно, до президентської кампанії 2020 року.

Про телефонній розмові Трампа і Зеленського

Під час поїздки до Вашингтона 10 липня 2019 у відповідь на запрошення радника президента Джона Болтона я приєднався до зустрічі в Білому Домі між представниками РНБО України та посадовими особами Комітету Національної Безпеки США. Між Перрі, Волкером і мною, з одного боку, і Комітетом нацбезпеки виникли розбіжності. Ми троє виступали за оперативне планування розмови і зустрічі президентів Трампа і Зеленського; Комітет був проти.

Після низки затримок, 25 липня 2019 президент Трамп зателефонував президенту Зеленському, щоб привітати його з парламентськими виборами.

Але дозвольте підкреслити: я не був присутній при дзвінку 25 липня 2019 і не бачив стенограми цього дзвінка до 25 вересня 2019 року. Ні один із перекладів цього дзвінка, які я отримав, не містив жодної згадки про компанії Burisma або колишнього віце-президента Байдена, і навіть не припускав, що президент Трамп про щось просив президента Зеленського.

Про скандальному редагуванні заяви Зеленського

Я знав, що публічне прийняття Україною антикорупційних реформ є однією з передумов забезпечення зустрічі Білого Дому з президентом Зеленським. Нічого з таких вимог не викликало тривоги у мене, Волкера або посла США в Україні Вільяма Тейлора. Тому я підтримав зусилля Курта Волкера в заохоченні українського керівництва зробити публічну заяву, що визначив би пріоритети реформ. Те, що ми працювали над цим публічною заявою, не було секретом. Загалом, такі узгоджені публічні заяви є загальноприйнятою і необхідною частиною американської дипломатії.

Про роль Руді Джуліані і Байденов

Під час брифінгу в Білому Домі 23 травня 2019, я зрозумів, що президент хотів. Ми поговорили з паном Джуліані про зустрічі в Білому Домі для президента Зеленського. Згідно із зазначенням від Трампа, я говорив з паном Джуліані. У цих коротких розмовах пан Джуліані підкреслював, що президент Трамп хоче публічного заяви президента Зеленського про те, що Україна зобов’язується розглянути питання боротьби з корупцією. Пан Джуліані конкретно згадав про вибори 2016 року (включаючи питання серверів Демократичного Комітету) і компанії Burisma як про двох темах антикорупційних розслідувань, важливих для президента Трампа.

Я розумію, що президент Трамп керував участю пана Джуліані, а той вже розмовляв з міністром Перрі та Волкером. Я провів свій перший телефонну розмову з Джуліані на початку серпня 2019 року. Хотів би зазначити, що я не рекомендував би містерові Джуліані або будь-якій іншій приватній особі брати участь у питаннях зовнішньої політики. Однак, враховуючи чіткі вказівки президента, а також важливість, яку ми надавали організації зустрічі в Білому Домі між президентами Трампом і Зеленським, ми погодилися робити так, як наказав президент Трамп.

Я не пам’ятаю, щоб пан Джуліані обговорював зі мною колишнього віце-президента Байдена або його сина Хантера Байдена. Хоча пан Джуліані згадував назва «Burisma» в серпні 2019 року, я не знав, до останніх повідомлень у пресі, що Хантер Байден був у складі Burisma. Також я не пам’ятаю, щоб був хоч один розмову з будь-яким чиновником Державного департаменту та Білого Дому щодо колишнього віце-президента Байдена або його сина, і я не брав участі у будь-яких спробах організувати розслідування проти Байденов.

Про скандальну листуванні американських дипломатів

Засоби масової інформації неправильно трактували мої текстові повідомлення, де я писав «припиніть посилати повідомлення» або «зателефонуйте мені». Будь-яке припущення, що я намагався уникнути запису розмови, є абсолютно помилковим. На мою думку, дипломатичні питання краще вирішувати шляхом бесіди. Я просто волію говорити, а не писати текст. Я роблю це постійно з сім’єю, друзями і колишніми бізнес-партнерами. Саме так я ефективно вирішую питання. Мої коментарі до текстовим повідомленням були запрошенням поговорити, а не спробами приховати суть наших комунікацій.

Про військової допомоги Україні

Я не пам’ятаю жодних дискусій з Білим Домом про відмову в наданні американської безпеки, допомоги Україні в обмін на допомогу в кампанії президента 2020 року. Ми твердо вірили, що американську допомогу з безпеки не можна утримувати.

Ставлячись до цього питання серйозно і враховуючи безліч версій і спекуляцій, які поширювалися з питання військової допомоги, я безпосередньо подзвонив президенту Трампу і запитав у нього: «Що ви хочете від України?» Він відповів: «Нічого. Немає жодного принципу «послуга за послугу». Він повторив «послуга за послугу» кілька разів. Це був дуже короткий дзвінок. І я пам’ятаю, що у президента був поганий настрій.

Утримувати іноземну допомогу з метою тиску на іноземний уряд було б неправильним. Я не був і ніколи не буду брати участь у таких починаннях. На мою думку, політика допомоги в секторі безпеки Україні була в наших життєвих інтересах і не повинна була затримуватися з якої-небудь будь-якої причини.

Свої свідчення перед Конгресом Гордон Сондленд закінчив досить важливими словами на захист доброї репутації України. Їх ми приводимо без скорочень і адаптації.

Я закінчу свої свідчення так само, як я почав: Україна — це не лайливе слово. Україна — це крихка демократія, яка бореться проти жорстокого і недобросовісного сусіда Росії. Сильна Україна допоможе затвердити цінності, які підтримують стабільність і сприяють процвітанню в усьому світі.

Підсумок

Виступ Гордона Сондленда перед слідчим комітетом Конгресу США очевидно, стане важливою віхою розвитку «Украинагейта». Адже незважаючи на заперечення посла про причетність до яких би то ні було актам тиску на Україну і досить наївні спроби пояснити свої неоднозначні повідомлення з опублікованою скандальної листування, його виступ містить важливі подробиці не зовсім правильних діях Дональда Трампа. А саме — найважливішим, хоча досі дещо туманною, ролі адвоката і довіреної особи Трампа Руді Джуліані у всіх подіях і процесах навколо України. Ролі, яку людина без жодної офіційної посади в уряді США і без доступу до дипломатичних і державних документів за звичайних обставин ніколи не повинен був би грати. Тому слідство навколо можливо незаконних дій президента США буде продовжуватися, і тільки час покаже, скільки ще голів полетить з політичного олімпу США, і не буде серед них, власне, голова Трампа.