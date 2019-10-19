«Просто піз*бач»: Кокотюха жорстко пройшовся по Зеленському

Письменник Андрій Кокотюха заявив, що йому не про що говорити з президентом Володимиром Зеленським, так як глава держави хоче повернути Україну в «радянську орбіту».

Про це він пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Коментуючи зустріч діячів культури із Зеленським, Кокотюха зазначив, що не засуджує їх рішення, проте сам не хоче говорити з гарантом.

«Всі діячі культури, які прийшли на зустріч із Зеленським, мали право туди прийти. Також вони мають право у відповідь на жовч таких як я сказати: «Качаєш жовч, так як тебе не запросили. А якби запросили – пішов би. Покійний Олесь Уляненко регулярно переконував мене: «Старий, все, блядь, хочуть Шевченківську премію! А от кому не делі, каже – дають всяким мудакам! І ти хочеш, щоб тобі дали, просто пиздишь, щоб виглядати красиво!»», — зазначив письменник.

Як стверджує Кокотюха, він не вірить Зеленському, так як президент є «фактичним ретранслятором модернізованого совка» і щиро хоче «повернути Україну в радянську орбіту».

«Мені нема чого йому сказати. Йому мені – теж», — переконаний письменник.

Наостанок він піддав критиці саму зустріч.

«Мій висновок: зустріч проведена для легітимізації невігластва чинного президента у всьому, що не стосується гумору про член, повій, ебонитовые палички і створення Сватів», — підкреслив Андрій Кокотюха.

Нагадаємо, в п’ятницю, 18 жовтня, президент Володимир Зеленський і глава Мінкульту Володимир Бородянський провели зустріч з представниками мистецтва, науки і спорту. В рамках заходу вони обговорили питання авторського права та бібліотечної реформи.