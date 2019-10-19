«Стала полноценной мамой»: 44-летняя Могилевская поразила заявлением

Украинская певица и продюсерка Наталья Могилевская призналась, что хочет стать мамой.

Всю жизнь Наталья Могилевская делала выбор в пользу карьеры. Пробовала себя в разных амплуа: певица, продюсер, телеведущая, писательница. Личную жизнь же откладывала на потом. Брак с украинским бизнесменом Дмитрием Чалым продержался год – пара разошлась в 2005 году. Через год Наталья уже была с бизнесменом Егором Долининым. Через пять лет гражданского брака пара разошлась. И только сейчас певица готова к важному для каждой женщины шагу.

«Я готова стать мамой, ранее никогда этого не хотела, хотя много раз была возможность – я не чувствовала, что готова», – поделилась Наталья Могилевская с журналистами программы Ранок з Україною.

Но будет это усыновление, как модно в Голливуде, или все же певица решится на решительный шаг – пока не известно.

: clutch.ua