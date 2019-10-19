Лилия Ребрик поразила поклонников впечатляющей растяжкой

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась растяжкой, которая впечатляет. Позитивная блондинка повторила знаменитый шпагат Ван Дамма. Фотография уже появилась в Сети. Об этом сообщает РБК-Украина.

Лилия Ребрик и ее коллега про программе Анатолий Анатолич любят удивлять своих зрителей. Ведущие все время придумывают интригующие сюжеты или очень смешные. Другими словами, с такими позитивными людьми, как ведущие «Утро с Украиной!», точно не соскучишься.

На этот раз ведущие решили поздравить с днем рождения известного актера Жан-Клода Ван Дамма и повторить его знаменитый шпагат прямо в эфире. Сделали они это креативно.

На своей странице в социальной сети очаровательная блондинка разместила забавный коллаж, на котором показаны ее и Анатолича версии, а также оригинал снимка голливудского актера, на котором Ван Дамм демонстрирует шпагат между двух стульев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 17 Окт 2019 в 11:42 PDT

«Поздравляем Ван Дамма с днем ​​рождения! Какой ваш любимый боевик с 90-х?» – подписала публикацию Лилия.

Как можно увидеть на коллаже, Лилия довольно неплохо справилась с заданием. Девушка повторила сложную позу – для этого она использовала два пуфика в студии. Стоит отметить, что села на шпагат Ребрик прямо в наряде, даже не сняв каблуки. Ею можно только восхищаться.

Второй ведущий утренней программы Анатолич же показал свой вариант «шпагата», уткнувшись лицом в пуф.

Такой снимок развесил пользователей сети и они, засыпали публикацию теледивы комплиментами.

: hyser.com.ua