У Київському метро 20 жовтня можливі зміни в роботі через футболу

Відзначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій

У неділю, 20 жовтня, в київському метро можливі деякі зміни в роботі через футбольного матчу. Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену.

«20 жовтня у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) і «Олександрія» (Олександрія) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену», — сказано в повідомленні.

Так, після закінчення футбольного матчу з метою забезпечення належної перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

Відзначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.