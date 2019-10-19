У Києві спалахнула масштабна пожежа в недобудові

У Дніпровському районі Києва, біля станції метро «Лівобережна», в суботу, 19 жовтня, спалахнула масштабна пожежа.

НП сталася в недобудованому будинку. Про це повідомили на сторінці «Київ Оперативний» у Facebook.

На ролику видно, як величезний чорний стовп диму піднімається від підніжжя будинку до останніх поверхів і навіть вище.

Про ситуацію написала та прес-служба ГУ ДСНС України в м. Києві на своїй сторінці в Facebook. Так, на даху двоповерхової прибудови до будинку, на вулиці Сверстюка, 4, спалахнули будівельні матеріали.

Постраждалих немає, а причина загоряння буде встановлена пізніше.

Користувачі мережі зазначили, що пожежа розгорілася на території, де колись був молочний завод «Галактон».

«Де саме палає, хто знає?», «Галактон», – написали вони.

Пожежа в Києві розгорівся в недобудованому будинку

Скріншот

У Дніпровському районі Києва, біля станції метро Лівобережна, в суботу, 19 жовтня, спалахнула масштабна пожежа

ГУ ДСНС України в м. Києві

Пожежа в Києві розгорівся в недобудованому будинку

ГУ ДСНС України в м. Києві

У Дніпровському районі Києва, біля станції метро Лівобережна, в суботу, 19 жовтня, спалахнула масштабна пожежа

ГУ ДСНС України в м. Києві

Пожежа в Києві розгорівся в недобудованому будинку

ГУ ДСНС України в м. Києві

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Скріншот