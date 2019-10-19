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Новим начальником Кіберполіції став Олександр Гримчак

19.10.2019

Голова Національної поліції Ігор Клименко призначив Олександра Грынчака начальником департаменту кіберполіції.

Сьогодні, 19 жовтня, він був представлений колективу. Його першим заступником призначено Сергій Кропива.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции.

Олександр Грынчак народився 17 липня 1978 року. В органах системи внутрішніх справ працює з 1995 року.

До призначення на посаду начальника департаменту кіберполіції Грынчак очолював відділ протидії злочинам у сфері інформаційних систем департаменту захисту економіки і працював на посаді першого заступника начальника департаменту кіберполіції.

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