Двоє поліцейських затримані в Одесі на хабарі 5 тис. дол., — ДБР

Правоохоронці затримали на хабарі начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції в Одесі.

Про це інформує прес-служба ДБР.

Поліцейські вимагали від громадянина 5 тис. доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито крадіжку транспортного засобу. Хабар передавалася через посередника — колишнього співробітника поліції.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після отримання другої частини хабара в сумі 3 тис. доларів.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання щодо них запобіжного заходу.

Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.