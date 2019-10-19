Сыроид очолила «Самопоміч» замість Садового

Лідером партії «Самопоміч» стала колишня віце-спікер Верховної Ради Оксана Сыроид. Таке рішення прийняв з’їзд партії «Об’єднання «Самопоміч» в суботу в Києві.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер Львова Андрій Садовий, який до цього часу керував партією.

«7 років я віддав керівництва Об’єднанням «Самопоміч». Це були найкращі і найбільш складні роки мого життя», — написав Садовий. На його думку, обрання Сыроид лідером партії – «це найкраще, що сьогодні можна побажати всім нам».

Нагадуємо, на позачергових виборах у Верховну Раду «Самопоміч» не змогла подолати 5% бар’єр.