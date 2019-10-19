Вціліли кілька будинків: місце прориву дамби в Росії зняли з висоти

В мережі опублікували відео з місця трагедії в Красноярському краї, де в результаті прориву дамби загинули не менше 15 осіб.

Як пишуть російські ЗМІ, слідство розглядає кілька версій події ПП з проривом дамби на технологічному водоймі річки Сейба в Курагинском районі Красноярського краю.

Так, поряд з іншими слідство розглядає версію про те, що був різкий спуск води з гір, що призвело до збільшення тиску на греблю і її руйнування. А також є ще одна версія — порушення правил безпеки при веденні робіт.

Також стало відомо, що гребля не була офіційно зареєстрована, а отже, могла бути незаконною.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, рятувальники продовжують шукати 6 осіб, під водою працюють водолази.