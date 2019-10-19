Телефон важливіше безпеки: мережа обурила поведінка водія маршрутки в Києві

В мережу виклали відео, зняте в одній зі столичних маршруток, водій якої під час руху транспорту постійно грав на своєму смартфоні.

Відео опублікували в Facebook-спільноті «Київ оперативний».

«Коли гра важливіша безпеки пасажирів Київ, 211 маршрутка», — йдеться в повідомленні до відео.

У мережі активно обговорюють інцидент.

«Дожили до того моменту, коли в маршрутках для того, щоб нормально поїхати, потрібно почекати, поки водій Париматч відіграє, або на Фавориті ставку поставить. Як говориться в рекламі — „я роблю все, щоб ти стрибав, сміявся і плакав“», — написав один з користувачів у коментарях до відео.

Інший користувач повідомив, що аналогічний інцидент мав місце нещодавно на київському маршруті 545.

«545. Водила їде і дивиться видосики. Спочатку слухав „російський реп“, поки я не попросив його вимкнути. Образився. Увіткнув навушник і став дивитися кіно», — написав він і опублікував відповідне фото.