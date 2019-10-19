У Житомирській області педагоги перекрили міжнародну трасу, вимагаючи виплатити заборгованість із зарплат

У Житомирській області педагоги тимчасово заблокували міжнародну трасу М-07 Київ-Ковель-Ягодин, яка веде в польське місто Люблін. З-за цього виникли довжелезні затори.

Про це повідомляє Житомир.info.

Причиною таких дій стала невиплата зарплат педагогам і відпускних з липня 2019 року.

Близько сотні людей з плакатами “Вимагаємо зарплату”, “Де наші відпускні” і т. д. прибули на зупинку Глухова. На дорозі пробки, прибула поліція.

У місцевій поліції повідомили, що поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху і проводять з учасниками акції роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за блокування транспортних комунікацій.

Пізніше поліція повідомила, що станом на 12.00 рух транспорту на автодорозі був повністю відновлений.