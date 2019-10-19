Повернуть $14 млрд? Названий важливий нюанс перемоги Приватбанку над Коломойським

Перемога Приватбанку за апеляційному позовом в Лондоні проти бізнесмена Ігоря Коломойського створює можливість повернення виведених з українських банків їх власниками $14 мільярдів.

Про це «Країні» повідомила українська юрист Ольга Гутовская, що працює в Лондоні в компанії «Гутовская Рональд Флетчер Бейкер LLP», яка представляла інтереси Приватбанку в суді.

«Судді лорд Річардс, лорд Фло і лорд Ньюве цим рішенням встановили новий підхід в англійському праві, який розширює універсальну юрисдикцію англійського суду у справах про шахрайство та привласнення.

Гутовская зазначила, що це дозволяє отримати запобіжний захід у вигляді арешту активів у всьому світі «in personam (проти шахрая)», і, таким чином, повернути кошти постраждалій стороні.

«Це дає новий шанс кейсу по поверненню 14 мільярдів доларів, які були злочинним шляхом виведені із банків України в останні 9 років», – підсумувала Гутовская.