У наймолодшого українського нардепа народився син

У самого молодого народного депутата України Святослава Юраша, який полягає у фракції «Слуга народу«, народився син.

Про це щасливий батько повідомив в Facebook.

Дитину самого молодого нардепа України пара назвала Левом. У пості Юраш опублікував кілька фото з київського пологового будинку.

«Лев Святославович

4.24 кг / 55 див.

Новоспечений Юраш.

Продовження слід», — написав нардеп.

Святослав Юраш народився 16 лютого 1996 року у Львові. Навчався у Варшавському університеті в Польщі і Калькуттском університеті, Індія, на факультетах міжнародних відносин. Був активним учасником Революції Гідності. Засновник Міжнародного центру Майдану і медіаресурсу «EuromaidanPR» на семи мовах.