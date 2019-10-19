Справа Гладковського: В «Богдан Моторс» заперечують завищення цін на автомобілі для армії

«Богдан Моторс» відкидає звинувачення у завищенні ціни вантажівок «Богдан-63172», які фігурують у підозрі колишньому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковскому, а також заявляє про загрозу зриву державного оборонного замовлення.

Про це сказано в заяві колективу автозаводу «Богдан Моторс».

«Колектив ДП «АСЗ №2 АТ «АК «Богдан Моторс» з обуренням дізнався про помилкових і безпідставних звинуваченнях, оприлюднених під час судового засідання ВАКС 18 жовтня 2019 року», — сказано в заяві.

У «Богдан Моторс» підкреслили, що вартість вантажівок «Богдан-63172» «навіть гіпотетично не могла бути завищеною, оскільки формувалася в повній відповідності з чинним законодавством і підзаконними актами».

У компанії підкреслили, що останні події навколо підприємства «вносять велику нервозність в настрої працівників».

«Тому результат такого ходу подій ставить під загрозу в найближчій перспективі виконання Державного оборонного замовлення», — йдеться в заяві.