Трансплантація в Україні: глава Моз назвала терміни

Система проведення операцій з пересадки органів від нерідного донора в Україні, предусмотреная законом «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», повинна запрацювати вже з наступного року.

Про це заявила глава Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька в інтерв’ю «Українській правді«. За її словами, конкретної дати немає, але повністю система може бути запущена орієнтовно в лютому 2020-го.

«Нам поставлено завдання в комітеті, що важливо встигнути до першого числа. Це також озвучував президент. Ми працюємо над цим, але коли починаємо придивлятися до суті, виявляється, не все так просто. Необхідно внести в закон кілька технічних змін, які дадуть нам можливість легше працювати», — зазначила вона.

Крім цього, повинні бути запущені та електронні реєстри. Над ними зараз активно працює команда з диджитализации. Також у міністерстві створено дві робочі групи, які розробляють підзаконні акти.

«Ведуться переговори, чи справді ми можемо з першого січня (2020 року. — Ред.) «запуститися» в Київському регіоні вже в промисловому масштабі. Зібрали інформацію — дуже багато необхідного обладнання тут немає», — додала Скалецька.

Керівниця МОЗ зізналася, що зробити все за чотири місяці — мета амбітна, але вони повинні ставити і вирішувати такі великі завдання. Так, в даний час міністерство і уряд паралельно працюють за двома напрямами: трансплантація кісткового мозку і органів.

«Це теж теоретично ймовірно. Можливості будемо оцінювати в кінці листопада, тоді й скажімо, потрібно ще деякий час», — підкреслила вона.

Якщо ж чиновники не встигнуть прийняти всі деталі, дату вступу в силу закону доведеться перенести ще раз. Хоча в цьому, зізналася міністр, немає ніякого сенсу.