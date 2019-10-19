Повінь – зміна системи

Menu
Close

ГПУ не допустила до переатестації близько 200 прокурорів

19.10.2019

Генеральна прокуратура України не допустив кілька сотень прокурорів до переатестації. Про це повідомила журналіст Ірина Ромалийская в Facebook.

Керівника Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади в ГПУ.

Зокрема, для допуску необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, що не підлягає офіційному підтвердженню.

«Деякі прокурори вирішили не йти на це порушення закону. У результаті — вони відмовилися підписувати таку заяву. Що в підсумку? У підсумку до атестації не допустили. За моїми даними, мова йде про більш ніж 200 прокурорів ГПУ (усього їх близько 1300). Деяких з недопущених вже звільнили», — додала Ромалийская.

Також журналістка показала приклади питань атестації прокурорів.

Читайте також:   Революція з субсидіями: хто залишиться без допомоги і кому «подарують» 4 тисячі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *