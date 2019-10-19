Під Києвом три людини заразилися ботулізмом: один з них помер

В Україні продовжують фіксувати випадки захворювання на ботулізм. Так, у Київській області за останній час зафіксували три випадки зараження людей. На жаль, одна людина померла.

Причини виникнення захворювання різні. Про це Інформатор дізнався з повідомлення Головного управління Госпотребслужбы Київської області.

У першому випадку ймовірна причина зараження — постраждалий їв в’ялену рибу. У другому випадку фахівці не встановили зв’язок із споживанням харчових продуктів. Третій постраждалий заразився через рибних консервів, маринованих баклажанів і кефалі. Рибу купили на ринку в Херсонській області, засолили і прислали поштою. Зараз зразки залишків цих всіх харчових продуктів досліджують на наявність ботулотоксину.