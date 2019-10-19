«Ви – пі*араст»: Тетяна Чорновіл обматюкала журналіста і погрожувала йому

Колишній народний депутат ІІ скликання від фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновіл обматюкала журналіста Сергія Шевчука і погрожувала йому фізичною розправою.

Про це повідомляє Главред.

Він запитав Чорновіл про обставини отримання нагородної зброї, у відповідь, колишній народний обранець вибухнула лайкою та погрожує розправою журналісту.

«Ви не журналіст, ви – пі*араст», — повідомила Чорновіл Шевчуку.

Він уточнив у політика, чому вона зробила такі висновки,

«Я до вас з повагою не ставлюся. Мене обурює, коли такі як ви, називають себе журналістами. Я за це можу і в морду дати», — сказала Чорновіл.

Екс-нардеп предлрожила представителб ЗМІ принести їй вибачення. Нібито він компрометує професію журналіста.

«Це було вчора, коли мій колега Сергій Шевчук запитав у Тетяни за нагородної автомат. Ось це я розумію рівень політика і члена партії ЄС», — прокоментував відео журналіст Дмитро Кучер.

Зазначимо, що користувачі Мережі бурхливо відреагували на мати з вуст Чорновіл.