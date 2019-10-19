У Києві зниклого чоловіка знайшли мертвим у його авто: поруч лежав шприц

Жінка знайшла свого чоловіка мертвим у дворі їхнього будинку в Києві. Поліція з’ясувала, що зв’язок з чоловіком пропала ще вранці 18 жовтня.

Родичі звернулися в поліцію і заявили про зникнення. Ближче до ночі, жінка побачила автомобіль чоловіка, який стояв у дворі. Коли вона підійшла ближче, то побачила чоловіка без свідомості.

Жінка одразу ж викликала медиків, але, на жаль, вони були безсилі. Поряд з тілом лежав шприц. Чоловікові було 37 років, він мешкав неподалік. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюють.