У Туреччині стався новий смертельне ПП з дитиною з Росії

У Туреччині В результаті нещасного випадку померла п’ятирічна дівчинка з Росії.

Як повідомляє агентство DHA, інцидент стався в Кемері, коли родина вирішила поїхати в каньйон Гейнюк на електровелосипеди.

Зокрема, двоє дітей 10 і п’яти років і батьки вирушили на прогулянку, коли чоловік не впорався з керуванням на гірській дорозі. За даними видання, велосипед зірвався в прірву.

Дорослі та 10-річний хлопчик отримали забої, п’ятирічна дівчинка отримала серйозні травми. На допомогу прийшов місцевий житель.

Він підвіз сім’ю до лікарні, але дівчинка так і не змогла вижити, помер на руках у лікарів. Загиблою виявилася Марія Сугробова. Інші члени сім’ї були виписані з лікарні.