Темпи зростання ВВП Китаю впали до мінімуму 1992 року

Економіка Китаю зростає мінімальними з 1992 року темпами. Динаміка ВВП в третьому кварталі знизилася до 6%, а скоро впаде і нижче цього показника. Це позначиться і на Росії. При цьому офіційні цифри можуть бути завищені, вважають опитані експерти.

Китайська економіка демонструє найнижчі з 1992 років темпи зростання ВВП. За підсумками третього кварталу він склав всього 6%. Такі дані опублікувала Національна служба статистики КНР.

Це найслабший квартальний темп за 27 років. Зростання ВВП у першому кварталі склав 6,4%, у другому — 6,2%.

Всього за дев’ять місяців поточного року китайська економіка зросла на 6,2%. Між тим, зростання промислового виробництва за цей же період склав 5,6% в річному вираженні. У вересні порівняно з серпнем зростання промвиробництва склало 5,8%.

Офіційний представник Національного бюро статистики Мао Шэньюн після випуску нових даних по ВВП визнав, що економіка Китаю і далі буде стикатися з труднощами. Він послався на темпи уповільнення світової економіки і посилюється невизначеність.

Країна зіткнулася зі зростаючими ризиками і викликами як всередині країни, так і за кордоном, визнають в бюро. Але ні про яку торгової війни з США в офіційних повідомленнях не згадується.

При цьому цільовий показник економічного зростання в КНР — від 6 до 6,5% в річному вираженні. Прогноз Міжнародного валютного фонду трохи інший: 6,1% зростання за підсумками 2019 року і 5,8% — у 2020-м.

У минулому році китайська економіка зросла на 6,6%. Причина уповільнення економіки Китаю очевидна і криється в торговельній війні з США, говорять експерти.

«Ескалація торгових воєн призвела до уповільнення темпів зростання світової торгівлі, що вже початок позначатися на китайській економіці. Судячи з усього, уповільнення продовжиться і в 2020 році і темпи зростання китайського ВВП виявляться нижче 6%», — говорить головний економіст Ощадбанку Антон Струченевський.

Але справа не тільки в ескалації. Раніше в економіку Китаю вливали величезні гроші, зокрема, в інфраструктурні проекти — будували дороги, мости і будинки, генеруючи таким чином зростання.

«Зараз ця модель потихеньку себе вичерпує», — пояснює «Газете.Ru» керівник проектів рейтингового агентства «Експерт РА» Віта Співак.

Так, за її словами, потроху змінюється структура — від експортоорієнтованої економіки, яка залежить від торгівлі і внутрішніх інвестицій, «вона переходить в більш якісний зростання, що базується на внутрішньому попиті, потенціал, інновації», говорить Співак.

При цьому офіційні цифри швидше за все прикрашені. Реальні дані про уповільнення зростання в Китаї можуть бути значно нижче. Про те, що статистичні показники, швидше за все, є завищеними, можна судити по знижується торговим оборотам Китаю з іншими країнами, визнає доцент кафедри економічної теорії РЕУ ім. Р. В. Плеханова Катерина Новікова.

Так, оборот між Китаєм та США в січні-серпні цього року зменшився на 13,9% (до $355,6 млрд) порівняно з показником 2018 року за той же період.

«Статистика в Китаї збирається за все інстанціях: від найнижчих, починаючи з префектур, закінчуючи великими провінціями і містами. І звичайно — економічна статистика являє собою показник KPI [англ. Key Performance Indicator, ключовий показник досягнення ефективності — «Газета.Ru»] китайських чиновників, тому великий ризик фальсифікацій», — пояснює Віта Співак.

Між тим ефект від уповільнення Китаю може відчути на собі весь світ, в тому числі і Росія.

Це відбудеться, зокрема, із-за того, що в КНР може знизитися споживання вуглеводнів. А це в свою чергу позначиться на російській економіці, яка все ще дуже сильно залежить від експорту цієї сировини.

«За своїми розмірами китайська економіка — друга в світі. Очевидно, що її уповільнення позначиться і на інших країнах.

МВФ оцінює, що уповільнення темпів зростання Китаю на 1% призводить спочатку до уповільнення випуску в іншому світі на 0,1%, але цей ефект починає зростати і на третій рік уповільнення темпів зростання решти світу складає вже 0,4%», — продовжує Струченевський.

Після публікації статистики в КНР азіатський фондовий ринок пішов вниз. Гонконгський індекс Hang Seng Index (HSI) і китайський Shanghai Composite Index завершили торги падінням на 0,5% і 1,3% відповідно.

Цифри по ВВП пішли через тиждень після несподіваного кроку до торгового перемир’я зі Сполученими Штатами. За підсумками раунду переговорів з торгівлі 10-11 жовтня стало відомо про часткове угоді. США і Китай підійшли до «значної першій фазі» торгової угоди, говорив після американський президент Дональд Трамп.

Обидві сторони тоді пішли на поступки, Пекін — в дуже болючому для американських фермерів сільському господарстві, а Вашингтон — вирішив відкласти підвищення мит на продукцію з Прднебесной.

Зокрема, китайські влади пообіцяли збільшити закупівлю сільськогосподарських товарів із США на суму від $40 до 50 млрд, повідомили в Білому домі. При цьому в Китаї цю цифру не підтвердили, сказавши, що закупівлі продукції фермерів будуть здійснюватися в залежності від потреб китайського ринку, писала The Washington Post.

Після переговорів з віце-прем’єром КНР Лю Хе повідомлялося, що сторони можуть підписати торгову угоду в найближчі п’ять тижнів. Тобто ближче до початку грудня 2019 року.

Країни далекі від досягнення якого-небудь всеосяжної угоди у сфері торгівлі, впевнені експерти. Наступний етап торгівельних переговорів передбачає зустріч наступного тижня глави Мінфіну США Стівена Мнучина і торговельного представника США Роберта Лайтхайзера з китайським віце-прем’єром.