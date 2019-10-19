У Росії мати носила 12-річну дочку в авосьці і продавала її педофілам

В Орловській області у багатодітній страждає алкоголізмом жінки вилучили 12-річну доньку Діану, яка пересувається рачки, не вміє користуватися столовими приладами і розмовляти.
Про це повідомляє місцеве видання «ОрелТаймс». За даними ЗМІ, мати продавала дівчинку педофілам.
«Цього дитини мати всіляко ховала. Будинки — містила в клітці, а якщо треба було кудись іти, переносила в авосьці на колесах. За пляшку горілки продавала дівчинку в сексуальне рабство», — йдеться в повідомленні.
У дитячій лікарні, куди доставили дівчинку у важкому стані, підтвердили, що у дитини затримка психічного психомоторного розвитку.
Замість того, щоб розмовляти, 12-річна дівчинка гавкає і виє, відмовляється спати на ліжку.
Подальша доля дитини і матері поки не відома.
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