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У Росії мати носила 12-річну дочку в авосьці і продавала її педофілам

19.10.2019

В Орловській області у багатодітній страждає алкоголізмом жінки вилучили 12-річну доньку Діану, яка пересувається рачки, не вміє користуватися столовими приладами і розмовляти.

Про це повідомляє місцеве видання «ОрелТаймс». За даними ЗМІ, мати продавала дівчинку педофілам.

«Цього дитини мати всіляко ховала. Будинки — містила в клітці, а якщо треба було кудись іти, переносила в авосьці на колесах. За пляшку горілки продавала дівчинку в сексуальне рабство», — йдеться в повідомленні.

У дитячій лікарні, куди доставили дівчинку у важкому стані, підтвердили, що у дитини затримка психічного психомоторного розвитку.

Замість того, щоб розмовляти, 12-річна дівчинка гавкає і виє, відмовляється спати на ліжку.

Подальша доля дитини і матері поки не відома.

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