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Гладковський збирається вийти під заставу вже на початку тижня

19.10.2019

Адвокат колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського має намір оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці і встановили заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Про майбутнє оскарження журналістам повідомив адвокат Гладковського Руслан Волинець, передають «Українські Новини».

«Ми однозначно будемо оскаржити це рішення», — сказав він. За його словами, 10,6 млн гривень застави швидше за все будуть внесені друзями і родичами Гладковського на початку наступного тижня.

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