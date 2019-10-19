Бойовики сьогодні 8 разів обстріляли позиції ВСУ, один військовий поранений, — штаб

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики обстріляли околиці Золотого-4, Погоди і Кримського

У районі проведення операції Об’єднання об’єднаних сил бойовики сьогодні 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу ОНС в Facebook.

Противник обстріляв позиції підрозділів ООС з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано 3 обстрілу противником наших позицій неподалік Авдіївки, Верхньоторецкого, Талаковки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілу позицій Об’єднання об’єднаних сил: біля Золотого-4, Погоди і Кримського.