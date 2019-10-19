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У Лондоні пройшов багатотисячний мітинг з вимогою ще раз провести референдум з Brexit

19.10.2019

Тисячі британців вийшли в центр Лондона, щоб закликати владу Великобританії провести новий референдум з Brexit.

Про це повідомляє ВВС.

Організатори акції кажуть, що хочуть побачити, що Великобританія “щаслива” покинути ЄС згідно з умовами, погодженими прем’єр-міністром країни. Протестувальники направляються в Вестмінстер, оскільки члени парламенту обговорюють нову угоду в палаті громад.

Організатори також просять людей підписати петицію до Борису Джонсону, лідерам ЄС, депутатам і членам Європарламенту з проханням дати їм шанс перевірити, чи хочуть вони перейти до Brexit».

 

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