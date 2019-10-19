«Готовий підмінити його на зйомках». Двійник Зеленського з метро Москви виявився маляром-узбеком

Двійник українського президента Володимира Зеленського по імені Умід, якого раніше помітили в московській підземці, дав інтерв’ю. Про те, як дізнався про схожість з президентом України Амід розповів телеграм-каналу Mash.

Зазначимо, що у свій час багато хто вважав, що фото зроблено в Києві, але насправді знімок зняли в поздемке Москви.

«Його часто впізнають на вулиці, а на роботі в жарт називають Зеленським. Мрії у Уміда найпростіші: гідно жити зі своєю сім’єю. А зоряної копії чоловік бажає здоров’я (і в разі чого готовий підмінити на зйомках)», — йдеться у коментарі до відео.

Сам хлопець народився в Узбекистані, але працює в Москві.

«Я з Узбекистану, в Москві працюю, в автосервісі. Маляр. Хлопці мені говорили, що я схожий. Я спочатку не вірив, потім сам подивився відео», — розповідає Амід.

«Я раніше не знав, хто такий цей Зеленський. Тоді мені, ще в 2017 році друзі говорили, що є такий гуморист, ти на нього схожий. А коли він став президентом, я вже дізнався», — говорить Амід.