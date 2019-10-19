Італійський лоукостер вирішив зайти у Запоріжжя і Маріуполь

Італійська авіакомпанія Ernest Airlines розглядає можливість почати літати з аеропортів Запоріжжя і Маріуполя.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Раніше про можливість польотів Ernest Airlines з цих аеропортів заявив посол Італії в Україні Давида Ла Чечилиа.

«Оскільки уряд України багато уваги приділяє авіаційного сектору та розвитку інфраструктури, ми незабаром повинні приземлитися в Запоріжжі, де була відновлена аеропортова інфраструктура, а потім і в Маріуполі», — заявив посол в ході прес-конференції з нагоди відкриття офісу Ernest Airlines в Києві.

Посол відзначив велику популярність італійських напрямків серед українських авіапасажирів.