Індексація в жовтні: скільки доплатять до пенсії і зарплати

У жовтні згідно із законом № 1282-ХІІ в Україні буде проведена індексація доходів. За її підсумками гаманці українців поповняться на суму в 214,75 грн.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Уряд підвищить наступні доходи:

заробітну плату на підприємствах державної форми власності;

пенсію, яка була призначена у зв’язку з досягненням необхідного віку, втратою годувальника в сім’ї або отриманням інвалідності;

аліменти на дитину, які обчислюються у відсотковому вираженні від доходу;

кошти на утримання військовослужбовців;

посібник непрацевлаштованим і пройшли перекваліфікацію від Центру зайнятості;

виплати за травми на виробництві та патології дітей, які виникли внаслідок захворювання або травми матері під час робочого процесу.

Для обчислення розміру індексації доходу необхідно помножити суму оплати за працю на показник зростання індексу споживчих цін, поділений на 100 %.

Сума індексації доходів обчислена з урахуванням затвердженого 1 липня показника прожиткового мінімуму в 2007 грн., за умови відпрацьованої норми часу в місяці.

Однак існують нюанси:

для людей на неповному робочому дні суму індексації зарплати визначають з розрахунку повного робочого часу, але виплачують пропорційно реальним відпрацьованим годинам;

для перебували на лікарняному або у відпустці розмір індексації розраховують виходячи з відпрацьованих днів і годин у місяці;

для не працювали протягом місяця розрахунок індексації зарплати не проводять.

Відзначимо, що завдяки індексації середній показник пенсії в Україні зріс на 500 гривень і становить 3033 гривні.