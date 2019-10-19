В Барселоні-протести закрили храм Саграда Фамілія

У Барселоні тимчасово закрили знаменитий Собор Святого Сімейства (Саграда Фамілія) через групи протестувальників, які заблокували вхід в пам’ятку. Як повідомили в адміністрації храму, храм почне приймати відвідувачів після того, як керівництво «зможе гарантувати безпеку гостей».
Масові протести в Барселоні почалися 14 жовтня, коли десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці з вимогою скасування обвинувальних вироків керівників руху за незалежність Каталонії. В аеропорту Барселони відбулися зіткнення між поліцією і мітингувальниками, із-за протестів були скасовані 67 рейсів. Крім того, було заблоковано залізничне сполучення з аеропортом Барселона — Ель-Прат і кілька автострад.
Експрес-інформація по країні
Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.
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Столиця – Мадрид
Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья
Форма правління – Парламентська монархія
На території – 504 782 км2 (51-я в світі)
Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)
Офіційна мова – іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,876 (26-я в світі)
ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою
General strike in Catalonia
У п’ятницю,18 жовтня на вулиці вийшли сотні тисяч прихильників незалежності Каталонії. Демонстрації переросли у безлади, в місті почалися пожежі, протестувальники будують барикади і вступають в сутички з поліцією.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Каталонія проголосила незалежність.
За матеріалами «Європейська правда»
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