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Адвокат Гладковського заявивши, що рішення суду будуть оскаржувати

19.10.2019

Адвокат Руслан Волинець, який захищає інтереси Олега Гладковського, запевнив, що сторона захисту має намір оскаржити рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою на суму понад 10 мільйонів гривень.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Ми не згодні з таким рішенням суду, ми точно і однозначно будемо його оскаржувати. Зараз я не готовий обговорювати наші потенційні підстави для його оскарження, але ми отримаємо повний текст рішення, детально його вивчимо, і, звичайно, ми всі свої зауваження викладемо», – заявив адвокат.

На його думку, суд не мав підстав обирати саме такий вид запобіжного заходу.

«Хоча, звичайно, ті, що обраний захід стосовно застави – сума явно зменшена, нас не може відповідно не задовольняти, хоча ми з цим не згодні і вважаємо, що порука була б достатнім запобіжним заходом у даному випадку. Будемо це простити в апеляційній скарзі», – резюмував Волинець.

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