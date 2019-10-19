Нардеп Микитась отримав 200 млн грн від «мертвих душ» – ДБР

Державне бюро розслідувань перевіряє можливе відмивання грошей народним депутатом 8 скликання Максимом Микитасем.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу Печерського суду.

Справу завели 26 липня 2019 за заявою громадянина про вчинення злочину, а саме, що Микитась, начебто, використавши підставних осіб та підробивши документи на отримання корпоративних прав за об’єктами будівництва, незаконно легалізував грошові кошти у розмірі понад 200 млн гривень.

Заявник розповів, що зі ЗМІ дізнався, що нардеп Микитась з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів у розмірі понад 200 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом, здійснив підробку документів, а саме договором купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав.

Із відкритих даних заявнику нібито стало відомо, що громадяни, які придбали активи у Микитася, померли у 2015 і 2016 роках.

У декларації за 2016 Микитась звітував про продажу корпоративних прав Володимирові Ярошенку на суму 152,4 мільйонів гривень та продажу цінних паперів Артему Хіжуну на 60,5 мільйонів гривень.

Водночас, за даними управління юстиції Києва, 10 жовтня 2016 зареєстровано смерть громадянина Ярошенка, 1969 р. н. Крім того, 16 листопада 2015 складено актовий запис про смерть громадянина Хіжуна, 1980 р. н.

Також заявник заявив, що громадянин Ярошенко ніколи не володів такими активами, а його майно на момент смерті перебувало під обтяженням.

У вересні 2019 Печерський суд дав слідчому ДБР доступ до документів Державної податкової служби України щодо Микитася і померлих Ярошенка і Хіжуна. З’єднання ясовуються адреси реєстрації/проживання, засоби зв’язку, дані про суб’єкти господарювання, в яких вказані особи працювали чи були засновниками, інформація про джерела та розмір їх доходів, відомості про банківські рахунки, сплачені податки.

Нагадаємо, що 4 жовтня Вищий антикорупційний суд застосував до Микитася запобіжний захід у вигляді 5,5 млн грн застави. Екснардеп від «Волі народу» і колишній бенефіціар компанії «Укрбуд» підозрюється НАБУ в організації заволодінні коштами на будівництві житла для Нацгвардії. Військові начебто отримали квартири, вартість яких була завищена на 81,6 млн грн.

27 вересня до Микитася також було застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про хуліганство. Йдеться про сутичку у липні 2019 між тодішнім народним депутатом і головою Любецької об’єднання єднаної територіальної громади Чернігівської області Сергієм Пінчуком. Микитась начебто розбив Пінчуку телефон. З пояснень підозрюваного, опонента він не бив, але кричав на нього матюками через невиконання обов’язків перед громадою.

20 вересня 2019 Микитась Максим оголосив, що продавши «Укрбуд Девелопмент». Нових власників корпорації він не називав, посилаючись на умови угоди, але зазначив, що це «група інвесторів, люди непублічні». Представник корпорації Олег Майборода уточнивши, що Микитась взагалі пішов з будівельного бізнесу. За інформацією ЗМІ, напередодні цієї заяви група депутатів Київради заявила в НАБУ про ознаки корупції на тендері з реконструкції Шулявського мосту, в якому виграла компанія з групи Микитася. Загалом фірмі на проведення робіт вже перераховано 583,44 млн грн.