Проросійські бойовики знову обстріляли Золоті

Російські бойовики в Донбасі в черговий раз обстріляли позиції українських бійців у Золотого – район, в якому заплановано розведення військ.

Про це повідомили в Міноборони.

Всього з початку доби зафіксовано чотири ворожих обстрілу. Золоте-4 потрапило під вогонь бойовиків в перші години нової доби: ворог використав великокаліберні міномети. Вогонь, за даними оборонного відомства, вівся з теріторії Золотого-5.

Всього на зазначеній ділянці за ніч зафіксували три обстріли. Також під вогнем у суботу, 19 жовтня, перебували позиції ВСУ в районі Зайцево. Втрат в лавах ЗСУ немає.