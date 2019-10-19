Як Коболєв промахнувся на кілька мільярдів кубометрів газу — експерт

Ой, як невдобно вийшло. Таку думку в Фейбуке висловив економічний експерт Валентин Землянський.

Польський газовий оператор Gaz-Sistem спростував можливість транспортування на Україну 6,6 мільярда кубометрів газу в рік, йдеться в заяві польської компанії.

Раніше голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявив, що його компанія завершила будівництво трубопроводу – перемички на компресорній станції «Комарно» у Львівській області.

За його словами, після тестування цього з’єднання, його пропускна здатність для імпорту газу з Польщі збільшиться з 6,5 до 18 мільйонів кубометрів на добу.

У річному вимірі – це майже 6,6 мільярда кубометрів, або половина всієї річної потреби України в імпорті газу, запевняв Коболєв в Facebook.

«У зв’язку з інформацією, опублікованою українськими компаніями, тобто «Укртрансгаз» і «Нафтогаз» про збільшення пропускної здатності до 6,6 мільярда метрів кубічних на рік газового з’єднання Польща-Україна, Gaz-Sistem повідомляє, що нинішня газова інфраструктура на польсько-українському кордоні не дозволяє передачу газу з Польщі на Україну в такому обсязі», — йдеться в заяві Gaz-Sistem.

Польський оператор уточнює, що існуючі трубопровідні з’єднання між Польщею і Україною дозволяють постачати до 2 мільярдів кубометрів газу.

«Забезпечення доступної пропускної здатності до рівня 6,6 мільярда кубометрів вимагає додаткових інвестицій у систему передачі, керовану Gaz-Sistem», — йдеться в заяві.

«Інвестиційне рішення буде прийнято після відповідного економічного аналізу, підтриманого контрактними зобов’язаннями між сторонами», — додали в польській компанії.