Під Дніпром злобний чоловік на очах у всіх розправився з жінкою

У Кам’янському Дніпропетровської області 17 жовтня чоловік напав на жінку в сквері.

Нетвереза жінка відмовлялася йти додому, за що чоловік вирішив її покарати. Про це повідомили в Telegram-каналі «Х**ше Кам’янське».

За словами очевидців, між подружжям виник конфлікт, який незабаром переріс у бійку. Жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння і ледь могла встояти на ногах. Чоловік не зміг переконати її залишити сквер самостійно, тому пішов на радикальні заходи. Бійка супроводжувалася криками і лайкою. Розлючений чоловік почав бити жінку по обличчю і рвати на ній волосся, проте пручалася кривдникові і по можливості наносила удари. Через кілька хвилин чоловік припинив бійку і пішов, а потерпіла залишилася сидіти на лавці.