Війна на Донбасі: Савченко розповіла, як Порошенко обманював українців

Колишній президент України Петро Порошенко брехав, що країна виконує Мінські угоди, покликані розв’язати конфлікт у Донбасі, заявила екс-депутат Верховної ради Надія Савченко в ефірі телеканалу NewsOne.

За її словами, на відміну від Порошенка, нинішній глава держави Володимир Зеленський шукає спосіб виконати положення цього документа.

«Порошенко раніше брехав, що ми їх виконуємо, а насправді нічого не робили. Зеленський насправді шукає механізми, як їх виконати», — сказала екс-депутат.

Савченко зазначила, що виконати всі пункти Мінських угод — непросто, на кожен з них будуть «певні дії».

Крім того, вона висловила думку, що для вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту Києву слід підтримувати діалог з Москвою «у всіх можливих форматах».