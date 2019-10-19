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«Мішками виносять»: у мережі з’явилося красномовне відео

19.10.2019

У мережі показали, як у Верховній Раді після засідання мішками виносять із сесійної зали макулатуру.

Відповідне відео, зняте в четвер, 17 жовтня, опублікував на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов.

У мережі бурхливо відреагували на молодих людей, які збирають папери. «Діджіталізація скоріше потрібна», «І жуйки від столів пооддирайте», «Можна здавати в макулатуру і був би у хлопців додатковий заробіток», «Скільки паперу викидають!», «Це від «Слуги народу». Хлопці відпрацьовують входження в список», «Прекрасна ілюстрація необхідності електронного документообігу», «Мішками носять», – написали в коментарях.

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