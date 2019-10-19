Порошенко реально вірить, що люди вийдуть на масові протести, якщо його посадять, — Кочетков

Олександр Кочетков заявив журналістам інформагентства Вголос, що Петро Порошенко вірить у готовність українського суспільства його захищати. За словами політолога, п’ятий президент переконаний, що в країні почнеться новий Майдан, якщо його раптом посадять, однак Петро Олексійович помиляється».

Олександр Кочетков стверджує, що Петро Порошенко дійсно вірить в готовність українського суспільства встати на його захист. П’ятий президент переконаний, що якщо його посадять, то в Україні розпочнеться другий Майдан. Логіка в цьому випадку дуже проста. Адже раніше українці виходили на протести, коли посадили Юлію Тимошенко. Тому Порошенко вважає, що на його захист вийде якась частина українського суспільства.

При цьому політолог переконаний, що Петро Олексійович в даному випадку помиляється. На його думку, якщо Порошенко посадять, то українці справді вийдуть на вулиці. Тільки вимагати вони будуть зовсім не звільнення п’ятого президента. Навпаки, вимогою суспільства буде якомога більший тюремний термін для п’ятого президента. На акції протесту проти капітуляції сьогодні дійсно виходить досить багато українців. Але така кількість людей навряд чи вийде на вулиці у випадку арешту Порошенко.