Обговорили Донбас і «формулу Штайнмайера»: Путін і Меркель провели переговори

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін у суботу, 19 жовтня, провели телефонну розмову.

Головною темою розмови стала підготовка до проведення саміту країн «нормандської четвірки» (Україна, Росія, Німеччина, Франція), передає DW з посиланням на представника німецького уряду Штеффена Зайберта.

За словами політика, іншими питаннями, які обговорили Меркель і Путін, були ситуація в Сирії та Лівії, продовження транзиту газу по території України.

У Кремлі повідомили, що телефонна розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

Прес-служба заявила, що при обговоренні врегулювання ситуації в Україні була підтверджена «важливість неухильного виконання» мінських домовленостей, зокрема тих, які стосуються «формули Штайнмайера» і розведення військ на ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське Луганської області.

«Київ під різними приводами відмовляється відводити звідти свої підрозділи і військову техніку», – стверджують в РФ.

«Що стосується можливого проведення чергового саміту «нормандської четвірки», то він повинен бути ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами.

Домовлено, що відповідна робота продовжиться по лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств», – додали в Кремлі.



