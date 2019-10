У новій бесіді Юрія Романенка з політологом Петром Охотиным показано, чому зіркова хвороба команди Зеленського веде нас до національної катастрофи, як Коломойський перетворився на ключову токсичну міну для нового президента і багато інші актуальні теми.

Відео бесіди і стенограма нижче.

Добрий день, дорогі телерадиослушатели, передплатники, серфери, нероби. У нас в гостях Петро Охотін. І почнемо, як кажуть, відразу у вир з головою пірнемо.

Я тобі вранці кинув це інтерв’ю з Ясько, яка представляє Україну в ПАРЄ. і воно чудово у своїй комсомольської нескладність посилів. Це інтерв’ю викликає дуже великі запитання щодо того, наскільки взагалі у Зеленського розуміють, що такий комсомольський запал, він може бути когось там захопить, сидячи перед екранами при перегляді «Плюсів», але на міжнародній арені – це буде мати протилежні наслідки.

Ось хто тебе з комсомольців таких зараз найбільше «захоплює», і на твій погляд, що з цим робити?

Я б не називав це комсомольськими якимись засувками, все-таки часи помінялися. Мені здається, що в команді Зеленського ряд людей отримав банальну зіркову хворобу. Вони були простими хлопцями, непоганими хлопцями – і тут до них фотокамери, пошана, шанувальники, шанувальниці – і ось вони вже починають хвалитися новими татуюваннями, хвалитися тим, як були на лекціях Ксюші Собчак.

Ну і, знаєш, від цього і користі, як від будь-якої зірки. Можемо попросити Тіля Ліндеманна з Rammstein прокоментувати геополітичну ситуацію, він може скаже навіть цікаві речі – але це не державна позиція. На жаль, такі от різні звездуни і зірочки зараз коментують українську ситуацію. Наслідки можуть бути дуже важкими.

Я дуже захоплювався командою Зеленського на виборах, я бачив у ньому людину, яка зможе поставити і зарядити людей на нову ідею. Але бачу, що зараз йде така гонитва за хайпи, лайками, сердечками – і нічого більше. Стратегічно це дуже погано, тому що з півночі Путін нікуди не подівся, він будує свою стратегію і, як би це не звучало, справи у нього зараз краще, ніж в України, і інфраструктурні проекти будують.

Я ось прочитав інтерв’ю, яке ти кинув – півдня ходжу, думаю, як втілити це в якусь форму цензурну. І зрозумів, що наша делегація в ПАРЄ – це така страусина позиція, коли країна стоїть в колінно-ліктьовий, сховала голову в пісок, там, де у нас відмінне шоу показується, ми найкращий президент у світі і т. д., а ззаду вже підкрадаються вороги.

Ось дуже не хочеться, щоб ми стояли в цій позі.

Ще гірше, що друзі можуть перетворитися на ворогів. Або якщо не ворогів, то як мінімум в байдужих на тлі цих скандалів, які сталися в Штатах з приводу України, і плюс тепер ще й Європа, у загальному-те, виявилася замішана в цих скандалах, тому що вони писалися в цій стенограмі.

І як наслідок, ми знаходимося в ситуації, коли ми можемо опинитися в гордій самоті. І з такими установками, як вони зараз демонструють, нам дуже складно буде виплисти з цього всього. Тобто, ми повинні елементарно подорослішати.

Так, в даному випадку у мене теж немає нічого особливо доброго і втішного сказати. Все в наших руках. Україна зараз – це підліток, якому 16 років, який пішов від батьків, який намагається стати на свою стежку, але далі вже від нього залежить, чи стане він ін’єкційним наркоманом, чи все-таки покаже свою заповзятливість і стане успішною людиною. Всі.

Чи згоден ти з тим, що зараз можна говорити про першому комунікаційному кризі Зеленського вже як президента? Коли вони йшли від інтерв’ю взимку-навесні минулого і цього року, коли була кампанія, то це ще в принципі було виправдано.

Але сьогодні спроба піти в такий комунікаційний кут і робити вигляд, що нічого не відбувається, і мовчання, воно загрожує все більшими і більшими проблемами, тому що з суспільством потрібно елементарно говорити.

Я б розрізняв зараз стратегію шоу-бізу, виведення продукту на ринок, і стратегію держави. Ми бачимо, що в команді Зеленського далі пробують зробити такі собі «Свати» або такий собі «Квартал», тобто говорять правильні речі, заграють з народом. Навіть остання ситуація Мендель і Андрушка, в принципі, це таке ж продовження комунікаційної лінії Богдана – з журналістами не треба спілкуватися, вони всі продажні і т. д. По-моєму, в корені неправильна ситуація.

Але ми бачимо, що прес-секретар Зеленського стала в таку позицію і, в принципі, виправдань будь-то ми від неї не почули, Инстаграме вона виклала як весело дивитися «Квартал», які вони талановиті й веселі. На міжнародному ринку таке не пройде.

Зеленський може скільки завгодно виходити і комунікувати зі світовими лідерами, як це він робив на івенті YES у Пінчука, робити хайп, навіть, можливо, якісь шоу речі робити. Але чим далі будемо дивитися на велику політику, тим більше ми будемо бачити, що вся логіка лежить десь в таких, відчутних, матеріалістичних засадах, організаційних засадах. І виграють структури, які крутіше, держави та організації, у яких ресурсів побільше.

Ресурсів у нас немає, а організаційно зараз ми перетворюємося зараз в якусь таку ризому, коли у держави немає основного кореня, є маленькі ці щупальця, і якісь точкові удари.

Проблема, напевно, в тому, що у Зеленського звикли робити хайп, вони класно вміють ловити хвилю, виводити її в тренд на YouTube – зайдіть в YouTube тренди, і ви побачите там смішні шоу. Але глибини у них немає. Немає того, що називають смислами, тобто сенс у значенні зрозуміле пояснення картини світу. Чому зараз така ситуація з зарплатами, чому зараз така ситуація в міжнародній політиці, чому продовжується війна – вони пробували піти від цих питань, так і йдуть. І замість відповідей по Донбасу, ми бачимо кричущие заголовки, «запросимо міжнародні організації на Донбас» …

Це, знаєте, навіть не назвеш еротичної мрією –це якась підліткова полюція, ну чесне слово.

Хто стикався з роботою міжнародних організація, ті розуміють, що людям, які працюють у зоні зіткнення, платять понаднормові, платять великі добові, у них краще страховка – тобто, це банально дорого. Хто за це буде платити? І навіщо?

У тебе є прекрасна стаття про те, як припиняється кар’єра всіх, хто контактує з Україною. Власне так, зараз ми здається все такій чудовій, веселій територією для тих, хто не влаштувався на Заході і для тих, хто хоче приїхати сюди, і в цьому нашому болітце заробити капіталець.

Знаєш, Зеленський опинився в пастці свого успіху, коли паразитування на чиїйсь політичній активності дозволяло за допомогою гумору чудово існувати. Але в будь-якому випадку це був вторинний продукт, тому що первинним є те, що робить політик. Без Януковича неможливо пародіювати Януковича, або Порошенко, чи когось іншого. І в кінцевому підсумку вони навчилися це робити блискуче.

Але коли прийшла ситуація, і вони опинилися на місці Порошенко, Януковича та інших, то вони продовжують за інерцією відтворювати ту логіку, яка привела їх до успіху. Тому що ну, напевно, як у будь-якої людини, у якого складаються свої патерни успіху, вогні опинилися в полоні ось цієї моделі.

І тепер ключове питання – як перебудуватися? У них не так багато часу. І так, у них високий рейтинг, як і раніше, можна ще якийсь час хайповать. Але чим далі, тим більше ми бачимо, що вони ввязают в кон’юнктурі реальної економіки, реальної геополітики і т. д.

І ось питання ключове, як мені здається, і я думаю ти знаєш, ти теж його бачиш – це питання як йти від цієї моделі, яка привела до успіху, але не може працювати з точки зору утримання влади, і як піти від найбільш кричущих факторів старої моделі, яка потопить Зеленського точно так само, як потопили Порошенко і всіх інших. Наприклад, залежність від олігархів. Тому що ми бачимо, що якщо Порошенко сам був олігархом і перебував у зв’язці з іншими олігархами, то Зеленський зараз точно так само все більш і більш залежним від Коломойського, і цей зв’язок стає кричущей.

Пам’ятаєш, коли Зеленський йшов до влади, у нього був ролик, коли він такий тримає сумку і каже, що невідомо, що в цій сумці. Ось зараз, коли минуло півроку, коли був обраний новий парламент, ми бачимо, що в цій сумці сидить, в принципі, досить розумний, досить веселий, іскрометний Ігор Валерійович Коломойський.

Але як би він не наділяв свої смисли в якісь слова, ми розуміємо, що як у великого бізнесмена, у нього єдина мета – отримувати прибуток.

І Зеленський потроху, потроху до тієї точки, де не можна бути одночасно і розумною, і красивою, подобатися і Схід і Захід, подобатися і тим хто проти Коломойського, і тим хто за Коломойського. Фактично ми бачимо, що та партія Зеленського, партія антиистеблишмента, в принципі, трішечки тріщить. Бачимо що люди, яких пов’язують з Коломойським, все більше і більше мають вплив на процес.

Головним ньюсмейкером, напевно, все-таки стає навіть Ігор Валерійович Коломойський, його виступ на Шустері цитують більше, ніж щось, що робить Зеленський. Мало того, у Зеленського бувають такі проколи, як з гарячою лінією НАБУ, «стукайте, і вам відкриють», пам’ятаєте?

Угу.

Тобто, в даному випадку ми бачимо, що кулька протикається, а під ним порожнеча. І що може Зеленський робити? Набирати в структури нових людей, своїх людей, освічених людей, збирати ті кадри, які можуть поділитися своїм досвідом – не знаю – ставити їх на якусь зарплату, не приймати їх туди, де є корупційні потоки, але якимось чином мотивувати їх, щоб вони людей навчали.

І створювати інституції. Ми при Зеленском бачимо ту де проблему, яка почалася ще фактично ще при пізньому Кучмі. У нас немає якихось стабільних інституцій, які б працювали на благо держави, хто б не був при владі. У нас також немає стратегії. Тому що бігати за Хілларі Клінтон, то за Трампом у бажанні виторгувати 260 мільйонів доларів допомоги – це смішно. Це жалюгідні крихти, які, в принципі, ми могли б заробити, якщо б у нас була стратегія роботи з інвесторами, транспортна стратегія, енергетична стратегія.

Фактично Зеленський зараз повинен робити заклик по всьому світу, не знаю, запрошувати інженерів із США, Німеччини, як робили в Радянському Союзі під час модернізації, не просто людей, які отримують готові рішення та пройшли тренінги, а людей, які реально працювали з бізнесом, садити їх у коворкинги, закривати їх на стратегічні сесії, робити рішення, вважати і змінювати країну.

Але для цього потрібно платити, потрібно щедро оплачувати це все – просто так вони не приїдуть. Більш того, на тлі тих скандалів, які пішли, зараз, в принципі, зв’язуватися з Україною досить необачне рішення буде, погодься.

І тому мені здається, що тут ось як раз Зеленський і вся країна підходить до дуже болючих відчуттів, по-перше, у плані переоцінки самих себе, а по-друге, в плані того, що нам доведеться платити високу плату за нашу токсичність, оскільки ми стали ще більш токсичними за ці 5 років, ніж були, незважаючи на війну, незважаючи на все це…

Ми стали політичним Чорнобилем фактично.

Дуже добре.

Хто від нас приходить, той стає мутантом. Світ Marvel, світ коміксів. Був хороший адвокат – все, ти вже якийсь чоловік Burisma, Burisma man і т. д. І це наша велика проблема.

В корені дуже важливо зараз переломити цей новий олігархічний консенсус. Ми бачили, що Зеленський пробував заговорити цю проблему, говорив, що з усіма домовився, що все буде по-новому. Але ми бачимо що немає. Бачимо, що є вплив особливо однієї людини, Ігоря Коломойського. Якщо цього кабанчика зараз не почати заганяти, то цей кабанчик стане царем, царя всього нашого свинюшника, вибачте. І в даному випадку, це буде болісно.

Але Зеленський, якщо хоче увійти в історію, якщо хоче мати якусь безпеку, повинен піти на цей крок – інакше в нього виходу просто немає, його виметуть.

Ти сказав про олігархічний консенсус. Хто є бенефіціаром цього консенсусу? Умовно кажучи, Коломойський зрозуміло, він занадто явний. Хто з олігархів ще зараз оточує Зеленського?

Дивись. Фактично немає кого-то, кому сильно роблять виклик. Так, є якась внутрішня боротьба, ми бачимо, що Ахметов залучає у своє шоу Шустера, включаючи якісь медійні параметри, намагається знайти політсилу, яка буде виразником його інтересів. Але жорстко за нього ніхто не йде, тому я маю обґрунтування говорити, що він теж увійшов в цей консенсус.

Ми бачимо, що по Фірташу якихось гучних розслідувань немає. Навіть Петро Олексійович Порошенко, якого всі бачили таким собі агнцем, який допоможе витримати рейтинги Зеленського, досить спокійно ходить, і бачимо, що він і його оточення приїжджають в Лондон, роблять смішні фотографії з футболочками, і грають всяким таким постмодерном.

І коли я писав дипломну роботу в Могилянці 10 років тому, я був здивований, що всі основні роботи по постмодерну написані років тридцять тому, а у нас це здавалося тоді віянням і модою.

Ось і зараз, весь світ вже переходить у більш такі жорсткі форми організації, що бореться за кожну копійку, що видно з політики Трампа, по Китаю. А ось у нас – жарти, мэмы, Instagram, молитви – і здається, що це спрацює. Ну вибачте, таким чином скоро ми дійдемо до того, що нас будуть сприймати як якихось милих придуркуватих язичків, дурників.

Я коли їхав до тебе, знайшов таку групу «Село і люди» в YouTube, вони під баян і під балалайки, гітари співають різні веселі пісні типу «You my heart, you my soul, it’s a life». Ось я дивився ці ролики, і там був кадр, коли на старому радянському тракторі їде мужик в бейсболці «California USA», були такі модні в 90-х. І я зрозумів, що для світу ми, напевно, ось такий смішний чувак, який з акцентом може навіть вивчити пісеньку «You my heart, you my soul», нам дають пограти в політичному караоке, заспівати по чужих нотах під чужий текст.

І от коли ми хочемо зробити якусь свою групу, свій геополітичний АС/DC, просто не витягуємо. Не витягуємо, тому що масштаб у нас – взяти чийсь текст, спаплюжити його – і сподіватися на те, що нам будуть платити за те, що ми такі смішні. Це соромно. Це реально соромно.

Які сценарії можуть бути виходу з цього? Кілька. Або зараз з’явиться, або Зеленський схаменеться і зрозуміє, що просто так на слоганах не виїдеш. Або ж партія Коломоймкого ще більше посилиться, і ми всі будемо платити данину за ті 5 років, які він сидів у Женеві. Тому що віддавати, якщо що, ми будемо, так, як вже було неодноразово, і з Ощадбанком у свій час, з банком Хрещатик, і пішло-пішло-пішло.

Тобто, ми вже бачимо такі неоднозначні заяви з боку тієї ж Галини Третьякової, про те, що треба найманого робітника прикрутити, з інших комітетів чуємо, що треба ФОП-ів прикрутити, IT-шників треба більше.

Ну, той, хто виводив гроші, той їх і виводить, в принципі. І в даному випадку, нам нічого хорошого не світить.

Політично що може бути? Політично може бути повтор у значно більшому масштабі ситуації з Боснією і Герцеговиною. Там, нагадаю, є такий колегіальний головний орден президентство, президія, і туди входять представники трьох титульних націй, які є в країні.

І це, напевно, сподобається нашим націоналістам – туди не потрапляють представники національних меншин. Країна, звичайно, не дуже велика, але, тим не менш, патріоти напевно б плакали і танцювали, що так є.

Але воювали там дуже і дуже не по-дитячому.

Воювали там не по-дитячому, і те, що зараз є ця президія з трьох різних представників, фактично державі не дає розвиватися в якомусь відмінному напрямку.

Який сценарій може бути в Україні? Представник амнистированного Донбасу, якийсь умовний новий Захарченко, представник якоїсь західної України, Петро Порошенко, і хто-то з центральної України.

І тоді реально буде лебідь, рак і щука, який просто буде робити нашу територію дуже хорошим місцем для того, щоб вивести гроші, відмити гроші, провести якусь Proxi-війну…

Країна-сафарі. Я ввожу цей термін. Це функціонал, який по суті наш. Дійсно, ти можеш сюди зайти, робити все що хочеш. Якийсь фонд-стерв’ятник може сюди зайти і заробляти на ОВДП. Якийсь олігарх може рубати тут величезна кількість грошей на всяких сировинних темах…

Я трошки тебе поправлю для наших глядачів. Сафарі не в плані що ми полюємо, а в плані що полюють на нас. Великі компанії, місцеві монополісти, місцеві бандити врешті-решт – а ми просто жирафчик, слоник, якась весела мавпочка, яка співає «You my heart, you my soul». І це не дуже приємна тема, друзі. А зараз ми реально йдемо до цього.

Згадай спілкування Зеленського та Трампа. Як Трамп каже – я знаю українців, вони хороші люди, зокрема я знаю міс Всесвіт Сашу Миколаєву, яка, як відомо, є дружиною одного Трампа, теж старого мільярдера.

Або ти нещодавно відмінну фотку постив, коли у Федорів-хаб роблять бренд країни, діджитал цифрова країна, і на тлі одного з центральних стриптиз-клубів країни гарем, де всякі європейські пенсіонери можуть зняти жінку на ніч в районі 200 доларів. І про це йдеться в аеропорту Бориспіль, коли виходиш, великий борд, по всьому місту білборди і т. д. тобто, друзі, пам’ятаєте, у Лесі Українки був віршик «славу склав тієї поезії янін раб» …?

Ось ми зараз повертаємося до того консенсус 300-річної давнини, тисячолітньої давнини, коли так, нас виловлювали і продавали.

Хто добре воює, той іде в іноземні батальйони, хто добре працює – їде збирати полуницю, хто добре знає мову любові – самі розумієте…

Так. Сировина і раби. Це те, що насправді Київська Русь постачала на, тоді умовно, світовий ринок, який тоді був…

До речі, я нещодавно прочитав книгу «Повернення у Царгород», там Богдан Хмельницький теж, пишуть, що розраховувався з східними народами, з татарами, правом збирати ясир, тобто рабів.

В даному випадку, ми приходимо до того, що у нас була невелика історична випадковість, коли ми там ракети запускали, атомні електростанції будували – нам це не сподобалося, ми нація backup. От у нас збереглася ця Київська Русь – весь світ йде вперед, ракети, енергетика – а у нас нація backup.

Напевно це буде вигідно, потім, через кілька років розробники віртуальної реальності будуть робити одне село там у XVII столітті, інше в XIX столітті, щоб заміряти що люди відчувають, і будуть продавати в країни, де є базовий основний дохід. Це дуже погано.

І зараз шлях протистояти цьому – тільки сильна політика, вміння балансувати, і не тільки слухати що говорить Трамп, західні партнери і т. д., а згадувати і про інших гравців політичних, про тієї самої Туреччини, про Китаї,

Та про самих себе, перш за все.

Про самих себе. Зрозуміти, заради чого ми йдемо. Зрозуміти, що ми збираємо не лайки, не відмінні коменти, ось цей розсмішив, ось це зробимо їх разом.

А розуміти, що нехай краще нас не люблять, але якщо нас не переварюють – значить, нас не з’їли.

Так. Що ми повинні бути таким дикобразом, або навіть нехай скунсом, скунса теж не кожен зачепить, або медоедом – краще медоедом. Ось медоїд – це така невеличка тваринка в південній Африці, яка жахливо агресивна…

Гаразд. Якщо говорити про нашу ментальність, то ти там показував жарт перед ефіром, що російська подавився шматком сала, хавая його в темряві, то краще бути таким диким зубатым вепрами, ніж просто миленьким, рожевим кабанчиком, якого всі гладять по животику, а під Різдво колють.

Так. Повністю згоден. Давай спробуємо все-таки на якийсь оптимістичній ноті закінчити. В чому ти черпаєш оптимізм для себе?

Тому що у нас як-то суспільство, воно закапсулировано від держави. От є такі сплески, коли нам здається, що держава ми зараз змінимо, все, потім – хоп, відбувається знову відбувається швидка капсуляция суспільства.

Що додає тобі позитив в житті? І таким людям як ти. Тому що розумні люди в нашій країні – вони ізгої дуже часто.

Ну по-перше, що мені додає оптимізму, а в тому, що Україна, не дивлячись на все, залишається країною можливостей – як раніше Дикий Захід у Штатах – так і зараз. Подивіться, у нас дійсно є соціальні ліфти, на відміну від тієї ж Європи або Америки вони мчать з великою швидкістю, це можуть бути ліфти-вбивці – але вони є.

Так. Останні вибори це добре показали.

Так. У нас є велика територія і великі ресурси. І якщо їх перерозподілити трошки від декількох кланів в, більш стратегічно розмазати цей шматок масла більше за нашого пирога, то, в принципі, є можливості для зростання. У нас ще залишаються досить освічені люди. Якщо б їх не було, то закрили б квоти в Європі для наших робітників.

Просто я думаю, що нам треба трошки змінити горизонт планування, і не вестися на ту штуку, на яку ми ведемося з часів Київської Русі. Затягнемо паски, приймемо християнство – заживемо добре. Затягнемо паски, прийде російський цар – буде добре. Затягнемо паски, прийде гетьман – буде добре, і т. д. Все. Чомусь ті люди, які нас експлуатують, вони не відмовляють собі в праві купити нову машинку, або покататися десь під палючим сонцем Сен-Тропе зі смачним шампанським.

Ось і ми повинні домагатися від чиновників, від силовиків того, щоб вони грали за правилами вже зараз.

Банально я закликаю всіх до того, щоб бути більш активними, в разі чого не боятися вийти на протест або під’їхати під будинок до якомусь чиновнику, який вас образив.

І живемо за правилами Дикого Заходу – дивіться фільм «Диліжанс» 1939 року Джона Форда – та надихайтеся.

На цій оптимістичній ноті закінчуємо. Дякую Петру за цей прекрасний монолог в кінці – так і взагалі за гарний, живий ефір. І готуйтеся до того, що все – на Сен-Тропе, пити шампанське – якщо, звичайно, у вас вистачить грошей туди дістатися. Ну у Богдана точно вистачить.

На цьому закінчуємо. Дякую друзі за те, що нас дивилися. Обіймаємо. Цілуємо.

Петро і Юрій.

Все буде перемога.

Поки що.